В Нижегородской области временное убежище получил 31 сириец
Кроме сирийцев временное убежище в прошлом году получили два гражданина Пакистана.
Кроме сирийцев временное убежище в прошлом году получили два гражданина Пакистана.
31 граждан Сирии получил временное убежище в Нижегородской области в 2016 году. Об этом сообщила начальник отдела
Кроме сирийцев временное убежище в прошлом году получили два гражданина Пакистана.
Так же в 2016 году отмечен рост получения гражданства иностранцами, проживающими в регионе. Он составил 70,5%. Более трети из этих 5169 иностранцев прибыли из Украины. Цель получения гражданства ставят перед собой около 10% прибывающих на территорию Нижегородской области иностранных граждан.