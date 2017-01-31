В Нижегородской области временное убежище получил 31 сириец

31 граждан Сирии получил временное убежище в Нижегородской области в 2016 году. Об этом сообщила начальник отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области Светлана Степанова.

Кроме сирийцев временное убежище в прошлом году получили два гражданина Пакистана.

Так же в 2016 году отмечен рост получения гражданства иностранцами, проживающими в регионе. Он составил 70,5%. Более трети из этих 5169 иностранцев прибыли из Украины. Цель получения гражданства ставят перед собой около 10% прибывающих на территорию Нижегородской области иностранных граждан.