Умер вокалист King Crimson и Asia Джон Уэттон

«Тяжело объявлять очень печальную новость, но мой дорогой друг, коллега по группе и соавтор песен Джон Уэттон скончался», — написал Даунс.

Об этом во вторник, 31 января, сообщил в Twitter клавишник Asia Джеффри Даунс.

Причина смерти музыканта не называется.

Уэттон начинал в группах Mogul Thrash и Family. Присоединившись к King Crimson, он участвовал в записи таких альбомов группы, как Larks' Tongues in Aspic (1973), Starless and Bible Black (1974) и Red (1975). Он также работал с Roxy Music над пластинкой VIVA (1975) и с лидером этой группы Брайаном Ферри над многими его сольными альбомами.

В 1975 году Уэттон вошел в состав Uriah Heep в качестве басиста и записал с коллективом пластинки Return To Fantasy (1975) и High And Mighty (1976).

В 1977 году музыкант вместе с барабанщиком Биллом Бруфордом, клавишником Эдди Джобсоном и гитаристом Аланом Холдсуортом создал супергруппу UK. Покинув ее через несколько лет, Уэттон вошел в состав другой супергруппы — Asia, — ставшей его наиболее коммерчески успешным проектом.

Помимо игры во множестве комманд, Уэттон выпускал и сольные пластинки: Caught in the Crossfire (1980), King’s Road (1987), Arkangel (1997) и другие.