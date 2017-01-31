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16:16 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казань в числе городов с самым высоким уровнем инновационного потенциала

(Город Казань KZN.RU, 31 января). Казань наряду с Краснодаром и Нижним Новгородом вошла в тройку городов-лидеров с самым высоким уровнем инновационного потенциала.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Это показали замеры креативных настроений, которые провели социологи Финансового университета при правительстве РФ в 77 российских городах с населением от 250 тысяч человек.

Последнее место заняли Таганрог, Комсомольск-на-Амуре и Новокузнецк.

Стоит отметить, что индекс «креатива», необходимый для перехода в перспективе к «умной» экономике, складывается из трех составляющих: оценки жителями изобретательных людей в своем окружении, готовности учиться и легкости открытия нового бизнеса, пишет «Российская газета».

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