Казань в числе городов с самым высоким уровнем инновационного потенциала

Это показали замеры креативных настроений, которые провели социологи Финансового университета при правительстве РФ в 77 российских городах с населением от 250 тысяч человек.

Последнее место заняли Таганрог, Комсомольск-на-Амуре и Новокузнецк.

Стоит отметить, что индекс «креатива», необходимый для перехода в перспективе к «умной» экономике, складывается из трех составляющих: оценки жителями изобретательных людей в своем окружении, готовности учиться и легкости открытия нового бизнеса, пишет «Российская газета».