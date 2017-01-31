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16:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге запретили гонять по Дублеру Сибирского тракта

Где за год случилось 54 аварии.

Источник: УралИнформБюро

На выезде из Екатеринбурга по Дублеру Сибирского тракта скорость ограничена до 50 километров в час.

Как уточнили «Уралинформбюро» в УГИБДД по Свердловской области, речь идет об опасном участке между 8 и 13 километрами трассы. Там будет постоянно дежурить экипаж ДПС, установят камеры фиксации нарушений.

Дорожники в 2016 году так и не устранили колею на этом отрезке. Итог — 54 ДТП, одна смерть, семеро пострадавших.

Ремонт покрытия запланирован на лето, а пока водителям придется сбавлять скорость.

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