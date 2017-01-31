В Екатеринбурге запретили гонять по Дублеру Сибирского тракта
Где за год случилось 54 аварии.
Где за год случилось 54 аварии.
На выезде из Екатеринбурга по Дублеру Сибирского тракта скорость ограничена до 50 километров в час.
Как уточнили «Уралинформбюро» в УГИБДД по Свердловской области, речь идет об опасном участке между 8 и 13 километрами трассы. Там будет постоянно дежурить экипаж ДПС, установят камеры фиксации нарушений.
Дорожники в 2016 году так и не устранили колею на этом отрезке. Итог — 54 ДТП, одна смерть, семеро пострадавших.
Ремонт покрытия запланирован на лето, а пока водителям придется сбавлять скорость.