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16:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем Су-34 нанесли ракетно-бомбовый удар по условному противнику

В учениях участвуют более 300 военнослужащих и 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей МиГ-29СМТ.

Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) нанесли ракетно-бомбовый удар по наземным объектам условного противника на воронежском полигоне «Погоново». Воздушный бой провели в рамках летно-тактических учений, сообщила пресс-служба ЗВО во вторник, 31 января.

Экипажи бомбардировщиков Су-34 под прикрытием истребителей МиГ-29СМТ вылетели с военного аэродрома в Бутурлиновке. Летчики поразили фугасными бомбами ФАБ-500 и неуправляемыми ракетами С-8 мишени, имитирующие вертолеты и самолеты на аэродромах. Полеты помогли отработать уклонения от огня средств противовоздушной обороны условного противника — зенитно-ракетных комплексов С-300.

На следующем этапе летчики проведут условный воздушный бой с истребителями МиГ-29СМТ.

Летно-тактические учения стартовали в Воронежской области в понедельник, 30 января. В учениях участвуют более 300 военнослужащих и 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей МиГ-29СМТ.

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