Под Воронежем Су-34 нанесли ракетно-бомбовый удар по условному противнику
В учениях участвуют более 300 военнослужащих и 20
В учениях участвуют более 300 военнослужащих и 20
Экипажи
Экипажи бомбардировщиков Су-34 под прикрытием истребителей МиГ-29СМТ вылетели с военного аэродрома в Бутурлиновке. Летчики поразили фугасными бомбами ФАБ-500 и неуправляемыми ракетами С-8 мишени, имитирующие вертолеты и самолеты на аэродромах. Полеты помогли отработать уклонения от огня средств противовоздушной обороны условного противника —
На следующем этапе летчики проведут условный воздушный бой с истребителями МиГ-29СМТ.