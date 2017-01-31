Под Воронежем Су-34 нанесли ракетно-бомбовый удар по условному противнику

Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) нанесли ракетно-бомбовый удар по наземным объектам условного противника на воронежском полигоне «Погоново». Воздушный бой провели в рамках летно-тактических учений, сообщила пресс-служба ЗВО во вторник, 31 января.

Экипажи бомбардировщиков Су-34 под прикрытием истребителей МиГ-29СМТ вылетели с военного аэродрома в Бутурлиновке. Летчики поразили фугасными бомбами ФАБ-500 и неуправляемыми ракетами С-8 мишени, имитирующие вертолеты и самолеты на аэродромах. Полеты помогли отработать уклонения от огня средств противовоздушной обороны условного противника — зенитно-ракетных комплексов С-300.

На следующем этапе летчики проведут условный воздушный бой с истребителями МиГ-29СМТ.