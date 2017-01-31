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16:29 (мск), источник: НИА Самара

Прокуратура Самары защищает жилищные права ребенка-сироты

Прокуратурой Советского района проведена проверка по обращению 18-летнего жителя Самары, относящегося к категории детей-сирот.

Установлено, что одинокая мать заявителя умерла, отец в его воспитании участия не принимал. Своего жилья ребенок не имел.

Распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара мальчик включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения.

До настоящего времени жилое помещение гражданин не получил.

В связи с изложенным прокурор района обратился в интересах сироты в Ленинский районный суд с исковым заявлением о предоставлении жилого помещения. Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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