Прокуратура Самары защищает жилищные права ребенка-сироты
Прокуратурой Советского района проведена проверка по обращению 18-летнего жителя Самары, относящегося к категории
Прокуратурой Советского района проведена проверка по обращению 18-летнего жителя Самары, относящегося к категории
Установлено, что одинокая мать заявителя умерла, отец в его воспитании участия не принимал. Своего жилья ребенок не имел.
Распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара мальчик включен в список
До настоящего времени жилое помещение гражданин не получил.
В связи с изложенным прокурор района обратился в интересах сироты в Ленинский районный суд с исковым заявлением о предоставлении жилого помещения. Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения, сообщает