Прокуратура Самары защищает жилищные права ребенка-сироты

Установлено, что одинокая мать заявителя умерла, отец в его воспитании участия не принимал. Своего жилья ребенок не имел.

Распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара мальчик включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения.

До настоящего времени жилое помещение гражданин не получил.