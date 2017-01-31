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17:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Новое отделение реанимации открылось в Нижегородском областном онкодиспансере

Обновление технологий в онкодиспансере и новые возможности врачей привели к тому, что смертность от новообразований в регионе сократилась на 16%.

Новое отделение реанимации открылось в Нижегородском областном онкодиспансере. Как сообщает пресс-служба главы региона, отделение в полтора раза вместительнее, чем было раньше, и оснащено современной техникой по последним европейским стандартам.

Врачи-онкологи признались, что постоянное обновление оборудования в диспансере позволяет с каждым годом повышать качество медицинской помощи: делать все более сложные операции и быстрее ставить пациентов на ноги.

«Новая техника дозировано и в нужной последовательности вводит необходимые препараты, витамины, микроэлементы. Это обеспечивает максимальный эффект лечения. Необходимость в новых расширенных реанимационных появилась после того, как в прошлом году мы значительно увеличили количество проводимых операций — практически в два раза. Да и качество хирургической помощи изменилось — все больше делаем лапароскопических, эндоскопических операций, которые наименее травматичны для пациентов», — отметил руководитель стационара № 2 областного онкодиспансера Виталий Терехов.

Как отметила начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области Татьяна Егорова, постоянное обновление технологий в онкодиспансере и новые возможности врачей привели к тому, что только за прошлый год смертность от новообразований в регионе сократилась на 16%.

«Это почти 1 100 сохраненных жизней нижегородцев. Но на этом наша работа по развитию онкологической помощи, конечно, не закончена. Губернатор перед нами ставит новые задачи: чтобы пациент, у которого заподозрено онкозаболевание, за один месяц проходил весь путь до начала лечения», — подчеркнула Егорова.

«Я дал поручение профильному министерству выделить диагностику в отдельное мощное подразделение, которое занялось бы первичным исследованием, потому что онкология — это такое заболевание, которое, чем раньше выявят, тем больше возможностей его излечить», — заявил губернатор Валерий Шанцев.

Напомним, по поручению главы региона, в области создана трехуровневая система медицинской помощи онкологическим больным. По состоянию на 1 января 2017 года в регионе работают региональный центр, два межрайонных онкоцентра, 87 первичных онкологических кабинетов и 90 смотровых кабинетов.

Как сообщалось ранее, нижегородские врачи первыми в ПФО внедрили уникальную методику радиохирургического лечения рака печени.

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