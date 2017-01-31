Австралийские спасатели ищут дельфина в футболке. Фото
Зоозащитники призывают найти одетое в футболку водное млекопитающее, которому может грозить гибель.
Зоозащитники призывают найти одетое в футболку водное млекопитающее, которому может грозить гибель.
Дельфин, на туловище которого явно натянута футболка или
Фотографии млекопитающего попали в соцсети и были замечены там сотрудниками Центра по исследованию дельфинов и департамента парков и дикой природы, которые попросили публику помочь в поисках животного через свою страницу в «Фейсбуке».
Представитель департамента пояснил, что животное вряд ли могло случайно заплыть в футболку, поэтому скорее всего
Однако если дыхательное отверстие окажется перекрытым, дельфин просто задохнется, поэтому департамент призвал всех, кто мог видеть животное, немедленно отозваться по горячей линии.