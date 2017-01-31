Австралийские спасатели ищут дельфина в футболке. Фото

Дельфин, на туловище которого явно натянута футболка или какой-то похожий элемент одежды, был замечен 30 января в бухте Кумбана в Западной Австралии, сообщает Mashable.

Фотографии млекопитающего попали в соцсети и были замечены там сотрудниками Центра по исследованию дельфинов и департамента парков и дикой природы, которые попросили публику помочь в поисках животного через свою страницу в «Фейсбуке».