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16:13 (мск), источник: Lenta.Ru

В РПЦ пригрозили вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия

В РПЦ пообещали, что в случае необходимости на акцию в поддержку передачи церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге выйдет миллион человек. Об этом «Интерфаксу» рассказал протоиерей Димитрий Смирнов.

Источник: РИА "Новости"
Если мы, как они называют нас, мракобесы-церковники, захотим, то придет 100 тысяч народу, а если захотим — миллион. Мы соберем миллион. Это, что ли, нужно? Людей отрывать от дома, от работы, приедут из регионов
протоиерей Димитрий Смирнов

По словам Смирнова, акции против передачи Исаакия — это «буря в стакане воды».

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28 января около 20 активистов оппозиционных движений устроили в Исаакиевском соборе акцию протеста против передачи здания в пользование церкви. Они вошли в храм с плакатами «Музей — городу!» в тот момент, когда там шла служба.

В тот же день на Марсовом поле в Санкт-Петербурге состоялись акции сторонников и противников передачи Исаакия РПЦ. В поддержку этого решения выступили православные активисты и члены Национального освободительного движения. Против перехода собора в пользование церкви митинговали около двух тысяч горожан. Стычек между ними не было.

10 января власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музейные функции здания сохранятся. Впервые петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда им отказали.

Комментарии
17
Savik Ivanov
Во,Гундяя торкнуло,ладана обкурился.
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Миф
Церковь что, шантажирует общество массовыми акциями протеста? Охлократией?
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ALEX ANOSHKIN
Ихний главный в перестройку окурками торговал , сейчас поднялся!
На Исакий потянуло
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