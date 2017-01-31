Смог «заглянет» в 4 города Южного Урала на ближайшие сутки

На Южном Урале в четырех городах сохраняются НМУ первой степени опасности — наиболее вероятно образование смога в Коркино, Карабаше, Сатке, Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

НМУ первой степени опасности, способствующие скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью — инверсия), сохранятся в указанных городах с семи вчера 31 января до семи вечера 1 февраля.

Напомним, что в Челябинске неблагоприятные метеоусловия держатся с 28 января, а на 30 и 31 число синоптики даже поднимали уровень экологической опасности до второго уровня.

Предприятия Мечела снизили интенсивность работы в период НМУ.

Добавим, на сайте Агентства новостей «Доступ» продолжается опрос, посвященный взаимосвязи смога и различных недомоганий.