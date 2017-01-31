Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Раскрыты генетические истоки высокого давления
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
В Донецкой области "почти катастрофа": СМИ о реакции Порошенко
Неудачное испытание миномета Украины показали СМИ
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Ученые научились стирать плохие воспоминания
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
16:09 (мск), источник: dostup1.ru

Смог «заглянет» в 4 города Южного Урала на ближайшие сутки

НМУ первой степени опасности ожидается в Коркино, Карабаше, Сатке, Челябинске.

Источник: dostup1.ru

На Южном Урале в четырех городах сохраняются НМУ первой степени опасности — наиболее вероятно образование смога в Коркино, Карабаше, Сатке, Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

НМУ первой степени опасности, способствующие скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью — инверсия), сохранятся в указанных городах с семи вчера 31 января до семи вечера 1 февраля.

Напомним, что в Челябинске неблагоприятные метеоусловия держатся с 28 января, а на 30 и 31 число синоптики даже поднимали уровень экологической опасности до второго уровня.

Предприятия Мечела снизили интенсивность работы в период НМУ.

Добавим, на сайте Агентства новостей «Доступ» продолжается опрос, посвященный взаимосвязи смога и различных недомоганий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мастера автоподставы отдадут под суд за обман челябинцев на 3 млн
ДНР: силовики совершили две попытки прорыва позиций ополчения
Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
РПЦ грозит вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Взвешенные люди 3»: Ковальчук и худеющие пары на съемках Стала известна дата премьеры третьего сезона популярного телешоу про похудение. Сюрприз для поклонников — новые правила игры
Недвижимость
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Эксперты назвали города Подмосковья с дешевым жильем
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Трехлетняя девочка побывала в 20 странах мира Маленькая британка Бетти уже полтора года колесит по планете вместе с мамой и папой.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь