Более 16 тысяч калининградцев могут отключить от газа за долги

Жители региона задолжали более 110 млн рублей. Разослав уведомления, компания планирует собрать порядка 57 млн.

«Уведомления об отключении направляются абоненту только в тех случаях, когда должник не реагирует на звонки контролеров с предупреждением о задолженности, а также на смс-сообщения и претензии. Согласно законодательству, приостановление подачи газа возможно, если абонент не оплачивал потребленный газ в течение двух месяцев и более», — рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей Калининградского филиала ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Татьяна Шибина.

После получения уведомления у потребителя есть 20 дней для погашения долга. После должника отключат от газа.