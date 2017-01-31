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17:41 (мск), источник: АиФ Калининград

Более 16 тысяч калининградцев могут отключить от газа за долги

Более 16 тысяч калининградцев могут отключить от газа за долги, предупредили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Источник: Аргументы и факты

Жители региона задолжали более 110 млн рублей. Разослав уведомления, компания планирует собрать порядка 57 млн.

«Уведомления об отключении направляются абоненту только в тех случаях, когда должник не реагирует на звонки контролеров с предупреждением о задолженности, а также на смс-сообщения и претензии. Согласно законодательству, приостановление подачи газа возможно, если абонент не оплачивал потребленный газ в течение двух месяцев и более», — рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей Калининградского филиала ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Татьяна Шибина.

После получения уведомления у потребителя есть 20 дней для погашения долга. После должника отключат от газа.

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