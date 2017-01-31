Более 16 тысяч калининградцев могут отключить от газа за долги
Более 16 тысяч калининградцев могут отключить от газа за долги, предупредили в
Более 16 тысяч калининградцев могут отключить от газа за долги, предупредили в
Жители региона задолжали более 110 млн рублей. Разослав уведомления, компания планирует собрать порядка 57 млн.
«Уведомления об отключении направляются абоненту только в тех случаях, когда должник не реагирует на звонки контролеров с предупреждением о задолженности, а также на
После получения уведомления у потребителя есть 20 дней для погашения долга. После должника отключат от газа.