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16:34 (мск), источник: НТА-Приволжье

Карантин по гриппу и ОРВИ установлен в 116 школах Нижегородской области

Как сообщила на пресс-конференции 31 января замруководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Ольга Княгина, по данным на 30 января в целях недопущения распространения инфекций в образовательных учреждениях полностью приостановлен учебный процесс в 116 школах области.

Кроме того, частично приостановлен образовательный процесс в 634-ти классах 78-ми школ, одном учреждении начального профессионального образования Семеновского района.

Что касается дошкольных учреждений, то полностью на карантин закрыты 12 детских садов и частично приостановлен воспитательный процесс в 66-х группах 35-ти детсадов.

На подъёме заболеваемости введение карантинных мероприятий ужесточено. Согласно нормативам, школы закрывают при отсутствии по причине болезни 20% учеников, в настоящее время этот показатель понижен. «Видя, что во всех классах школы есть заболевшие ученики, мы, не дожидаясь порогового показателя в 20%, приостанавливаем образовательный процесс до 7 дней, в неблагоприятных районах до 10 дней», — сказала Ольга Княгина.

Напомним, в Нижнем Новгороде по состоянию на 9:00 31 января учебный процесс приостановлен полностью в 90 школах из 167, закрыто 456 классов в 23 школах.

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