Хит соцсетей. В Австралии кенгуру перепрыгнул через велосипедиста

Момент прыжка попал на камеру, которая была установлена на велосипеде, едущем неподалеку.

Видео было размещено интернет-пользователем Peter James Roberts в соцсети Facebook 29 января. На сегодня оно набрало свыше 58 тыс. просмотров.

Молодой человек назвал случившееся приключением. Также он с юмором отметил, что ни одно животное во время съемки не пострадало.