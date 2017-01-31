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18:01 (мск), источник: БЕЛТА

Хит соцсетей. В Австралии кенгуру перепрыгнул через велосипедиста

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети набирает популярность видео, где кенгуру внезапно появляется из кустов и перепрыгивает велосипедиста, который едет по велодорожке.

Момент прыжка попал на камеру, которая была установлена на велосипеде, едущем неподалеку.

Видео было размещено интернет-пользователем Peter James Roberts в соцсети Facebook 29 января. На сегодня оно набрало свыше 58 тыс. просмотров.

Молодой человек назвал случившееся приключением. Также он с юмором отметил, что ни одно животное во время съемки не пострадало.

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