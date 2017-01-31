Хит соцсетей. В Австралии кенгуру перепрыгнул через велосипедиста
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети набирает популярность видео, где кенгуру внезапно появляется из кустов и перепрыгивает велосипедиста, который едет по велодорожке.
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети набирает популярность видео, где кенгуру внезапно появляется из кустов и перепрыгивает велосипедиста, который едет по велодорожке.
Момент прыжка попал на камеру, которая была установлена на велосипеде, едущем неподалеку.
Видео было размещено
Молодой человек назвал случившееся приключением. Также он с юмором отметил, что ни одно животное во время съемки не пострадало.