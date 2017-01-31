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16:42 (мск), источник: Новая Кубань

Кубанский Минздрав опроверг смерть школьника на уроке

Краснодар. 31 янв. — Новая Кубань. У 17-летнего подростка произошло массивное кровоизлияние в головной мозг.

Ученик находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи краснодарской больницы скорой помощи пытаются его спасти.

Мальчик слишком поздно попал в руки медиков. Всему виной — невнимание родителей к недомоганиям ребенка.

Вчера вечером подросток жаловался на головную боль. Однако взрослые не придали этому особого внимания. Родственники позвонили в скорую помощь лишь когда боль стала нестерпимой.

По данным пресс-службы краевого министерства здравоохранения, медики края борются за его жизнь.

Известно, что в последнее время подросток не уделял внимание своему здоровью и не проходил медицинских обследований.

Ранее СМИ распространили ложную информацию о смерти мальчика во время урока в одной из краснодарских школ.

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