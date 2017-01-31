Завтра на Северную сторону Севастополя снова пойдет паром

По его словам, на линию выходит паром «Адмирал Истомин». Он будет ходить ежедневно с 6:30 до 19:00 минут в режиме движения 1 раз в час, отправляясь каждый полный час из Артбухты, каждую половину — с пл. Захарова. С лета на линию выйдет и второй паром — «Адмирал Лазарев». Стоимость проезда пассажира составит 20 руб. На паромной линии действуют все льготы, установленные законом города Севастополя № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя», — отметили в правительстве Севастополя. Стоимость перевозки единицы транспортного средства и багажа установлена в следующих размерах: Мопед, велосипед — 65 руб.

Мотоцикл — 75 руб.

Мотоцикл с коляской, прицеп — 80 руб.

Легковой автотранспорт до 7 м 2 — 200 руб.

Легковой автотранспорт от 7 м2 — 250 руб.

Микро-автобус — 300 руб.

Автобусы, самосвалы — 450 руб.

Грузовые, туристические автобусы — 650 руб.

Негабаритные транспортные средства — 800 руб.

Багаж (за одно место) весом более 50 кг (30×60 х90) — 20 руб.