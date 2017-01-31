Мэрия: цена «бокалов шампанского» на Тверской в Москве соответствовала качеству

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Стоимость декоративных «фужеров с шампанским», которые украшают Москву с декабря в честь новогодних праздников, соответствует красоте, безопасности, объемам и другим параметрам конструкций. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава столичного департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский, коммертируя сообщения о завышенных ценах при покупке этих «бокалов».

«Секрета никакого нет. Эти “бокалы” — объемные декоративные конструкции, которые украшают опоры наружного освещения и придают очень торжественный вид Тверской улице. Были разные публикации, сколько это стоит. Могу сказать одно — сравниваются несравнимые вещи», — сказал Ливинский и представил журналистам фотографии примеров других подобных украшений, о которых говорили некоторые СМИ.

«Это называется “почувствуйте разницу”. Первое — конструкция, которая сравнивается, в два раза меньше, нежели та, которая на Тверской. Более того, она устанавливается на опорах освещения на Тверской улице высотой 12 метров, а не на флагштоке. Конечно же специфика крепления, сама конструкция — они разные. Плюс, когда мы сравниваем цены, необходимо учитывать полную стоимость — ведь это и доставка, и таможенные сборы, и налоги, которые составляют ощутимую часть стоимости», — сказал Ливинский.

Кроме того, в смету входит и установка, присоединение конструкции к сетям, чтобы создать эффект «пузырьков шампанского». «В сравниваемом образце этого нет. То есть: а) это несравнимые вещи, б) неполный набор, в) данные конструкции в принципе отличаются друг от друга», — сказал Ливинский. Он отметил, что вся документация есть в открытом доступе.