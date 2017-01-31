Директор брестского унитарного предприятия строил себе дом силами предприятия

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, данный факт был выявлен сотрудниками правоохранительных органов, после чего подтвержден в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности специалистами главного управления ведомственного контроля Брестского облисполкома.

В рамках расследования были установлены более 80 фактов выполнения работ подчиненными сотрудниками без заключения соответствующих договоров и производства оплаты. При этом обвиняемый давал указания как лично, так и через своего заместителя, который осуществлял контроль.

Материальный ущерб предприятию составил свыше 8,7 тыс. рублей, что является крупным размером. Кроме того действиями подследственного был причинен существенный вред государственным интересам в виде подрыва авторитета и престижа организации¸ выразившийся в формировании у работников указанного предприятия, более 20 из которых были задействованы в данном строительстве, недоверия к руководству и его дискредитации.

По завершению следствия бывшему директору предъявлено обвинение по ч.2 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Свою вину должностное лицо признало в полном объеме и возместило ущерб. Также на его имущество, стоимостью более 160 тыс. рублей, наложен арест.

Особое внимание следователи уделили выяснению причин и условий, которые способствовали совершению противоправной деятельности, по результатам чего внесли представление в вышестоящую организацию.