Алматинские врачи спасли жизнь почетному члену FISU

«Вчера стало плохо одному из наших гостей, почетному члену FISU Ристо Ниеминену, — заявил Наиль Фаридович. — У него случился сердечный приступ. К сожалению, он был госпитализирован, но ему проведена очень успешная операция, и он уже находится в общем отделении больницы. Врачи дают хорошую оценку состоянию делегата: возможно, завтра или послезавтра он будет выписан».

По имеющимся данным, Ристо Ниеменену 54 года и приступ не связан с какими-то физическими или психологическими перегрузками.