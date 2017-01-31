Алматинские врачи спасли жизнь почетному члену FISU
АСТАНА, 31 янв — Sputnik. Почетный член FISU Ристо Ниеминен был госпитализирован накануне в Алматы с сердечным приступом, сообщил руководитель дирекции Универсиады Наиль Нуров.
АСТАНА, 31 янв — Sputnik. Почетный член FISU Ристо Ниеминен был госпитализирован накануне в Алматы с сердечным приступом, сообщил руководитель дирекции Универсиады Наиль Нуров.
«Вчера стало плохо одному из наших гостей, почетному члену FISU Ристо Ниеминену, — заявил Наиль Фаридович. — У него случился сердечный приступ. К сожалению, он был госпитализирован, но ему проведена очень успешная операция, и он уже находится в общем отделении больницы. Врачи дают хорошую оценку состоянию делегата: возможно, завтра или послезавтра он будет выписан».
По имеющимся данным, Ристо Ниеменену 54 года и приступ не связан с