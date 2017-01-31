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17:34 (мск), источник: Sputniknews.kz

Алматинские врачи спасли жизнь почетному члену FISU

АСТАНА, 31 янв — Sputnik. Почетный член FISU Ристо Ниеминен был госпитализирован накануне в Алматы с сердечным приступом, сообщил руководитель дирекции Универсиады Наиль Нуров.

Источник: Sputniknews.kz

«Вчера стало плохо одному из наших гостей, почетному члену FISU Ристо Ниеминену, — заявил Наиль Фаридович. — У него случился сердечный приступ. К сожалению, он был госпитализирован, но ему проведена очень успешная операция, и он уже находится в общем отделении больницы. Врачи дают хорошую оценку состоянию делегата: возможно, завтра или послезавтра он будет выписан».

По имеющимся данным, Ристо Ниеменену 54 года и приступ не связан с какими-то физическими или психологическими перегрузками.

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