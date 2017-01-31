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19:08 (мск), источник: m24.ru

Фестивали варенья и мороженого могут объединить

Объединенный фестиваль пройдет в рамках цикла уличных мероприятий «Московские сезоны».

Источник: Москва 24

Фестивали варенья и мороженого планируют объединить в единое летнее мероприятие, передает корреспондент m24.ru. Площадки со сладостями совместят, пояснил руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк.

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Объединенный фестиваль пройдет в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль «Московское варенье. Дары природы» в 2016 году закрывал летнюю программу уличных праздников. В нем приняли участие 300 производителей из 15 стран, включая Китай, Марокко, Сербию и Грецию, а также 35 российских регионов. Горожане могли попробовать и приобрести 200 сортов варенья и 50 сортов меда. Фестиваль посетили около восьми миллионов человек, они купили порядка 200 тонн сладостей.

Праздник «Московское мороженое» посетили свыше пяти миллионов человек, в том числе порядка двух миллионов детей. Было продано 95 тонн и более 150 видов мороженого.

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