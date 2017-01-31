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19:03 (мск), источник: m24.ru

«Шедевры Пинакотеки Ватикана» пробудут в Москве до 1 марта

Третьяковская галерея продлила выставку.

Источник: Москва 24

Третьяковская галерея продлила работу выставки «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» 1 марта. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

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Выставка должна была закрыться 19 февраля, но так как она пользуется у посетителей музея огромной популярностью, дирекция Третьяковки приняла решение продлить время работы экспозиции. «Понимая, что выставка из собрания Ватикана вызывает огромный интерес зрителей, мы обратились в дирекцию музеев Ватикана с просьбой рассмотреть возможность продлить эту выставку хотя бы на десять дней», — сказала руководитель музея Зельфира Трегулова.

Для выставки в Москву привезли сразу 42 произведения из Ватикана, что составляет десятую часть собрания. Отсутствие столь большого количества шедевров в Риме, по словам Трегуловой, — «проблема» для музея. «Мне приятно, что новый директор музеев Ватикана госпожа Барбара Ятта согласилась продлить выставку с 20 февраля по 1 марта включительно», — добавила она.

Также Третьяковская галерея отменила выходные дни 20 и 27 февраля: оба понедельника музей будет работать до 21:00.

Ранее сообщалось, что все билеты до 19 февраля распроданы. Электронные билеты на период с 20 февраля по 1 марта поступят в продажу 10 февраля.

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