«Шедевры Пинакотеки Ватикана» пробудут в Москве до 1 марта

Выставка должна была закрыться 19 февраля, но так как она пользуется у посетителей музея огромной популярностью, дирекция Третьяковки приняла решение продлить время работы экспозиции. «Понимая, что выставка из собрания Ватикана вызывает огромный интерес зрителей, мы обратились в дирекцию музеев Ватикана с просьбой рассмотреть возможность продлить эту выставку хотя бы на десять дней», — сказала руководитель музея Зельфира Трегулова.

Для выставки в Москву привезли сразу 42 произведения из Ватикана, что составляет десятую часть собрания. Отсутствие столь большого количества шедевров в Риме, по словам Трегуловой, — «проблема» для музея. «Мне приятно, что новый директор музеев Ватикана госпожа Барбара Ятта согласилась продлить выставку с 20 февраля по 1 марта включительно», — добавила она.

Также Третьяковская галерея отменила выходные дни 20 и 27 февраля: оба понедельника музей будет работать до 21:00.

Ранее сообщалось, что все билеты до 19 февраля распроданы. Электронные билеты на период с 20 февраля по 1 марта поступят в продажу 10 февраля.