Номера телефонов горячей линии Сергея Аксёнова снова изменились

И вот очередная смена. Что касается режима работы операторов, то он прежний: в рабочие дни, с 9.00 до 18.00. 0 800 506 00 01 (со стационарных телефонов) — многоканальный телефон, бесплатный;.

8 800 506 00 01 (с мобильных телефонов) — многоканальный телефон, бесплатный;.

+7 978 909 15 10 (с мобильных телефонов) — оплата согласно тарифному плану операторов телефонной связи;.

+7 978 909 15 44 (с мобильных телефонов) — оплата согласно тарифному плану операторов телефонной связи;.

+7 978 909 15 45 (с мобильных телефонов) — оплата согласно тарифному плану операторов телефонной связи.