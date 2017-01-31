Археологи нашли под Брестом арсенал замка времен Северной войны
МИНСК, 31 янв — Sputnik. Институт истории НАН Беларуси исследовал укреплении замка Жабер в Дрогичинском районе Брестской области, сообщил Sputnik руководитель экспедиции Сергей Линевич.
МИНСК, 31 янв — Sputnik. Институт истории НАН Беларуси исследовал укреплении замка Жабер в Дрогичинском районе Брестской области, сообщил Sputnik руководитель экспедиции Сергей Линевич.
По его словам, исследования проводились совместно с
Линевич сообщил, что с помощью архивных сведений удалось точно определить принадлежность находок к событиям 1706 года, когда замок был уничтожен войсками короля Речи Посполитой Станислава Лещинского — на то время союзника шведского короля Карла XII.
Сейчас часть находок, по словам представителя НАН, доставлена в Институт истории. «Кстати, вес одной бомбы достигает 48 килограммов», — уточнил Линевич.