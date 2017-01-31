Археологи нашли под Брестом арсенал замка времен Северной войны

По его словам, исследования проводились совместно с дайвинг-клубом «Морской пегас». Археологи с помощью современного оборудования обнаружили на месте бывшего замка бомбы для мортир и боевой багор.

Линевич сообщил, что с помощью архивных сведений удалось точно определить принадлежность находок к событиям 1706 года, когда замок был уничтожен войсками короля Речи Посполитой Станислава Лещинского — на то время союзника шведского короля Карла XII.

Сейчас часть находок, по словам представителя НАН, доставлена в Институт истории. «Кстати, вес одной бомбы достигает 48 килограммов», — уточнил Линевич.