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18:08 (мск), источник: Sputnik.by

Археологи нашли под Брестом арсенал замка времен Северной войны

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Институт истории НАН Беларуси исследовал укреплении замка Жабер в Дрогичинском районе Брестской области, сообщил Sputnik руководитель экспедиции Сергей Линевич.

Источник: Sputnik.by

По его словам, исследования проводились совместно с дайвинг-клубом «Морской пегас». Археологи с помощью современного оборудования обнаружили на месте бывшего замка бомбы для мортир и боевой багор.

Линевич сообщил, что с помощью архивных сведений удалось точно определить принадлежность находок к событиям 1706 года, когда замок был уничтожен войсками короля Речи Посполитой Станислава Лещинского — на то время союзника шведского короля Карла XII.

Сейчас часть находок, по словам представителя НАН, доставлена в Институт истории. «Кстати, вес одной бомбы достигает 48 килограммов», — уточнил Линевич.

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