Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать балкон удобным и функциональным
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
МИД Украины заявил, что Россия грубо нарушила свои обязательства
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
"Огромные потери": ДНР про погибших среди ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8«Женский марш» против Трампа
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
17:59 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Самолет, следовавший из Ростова в Санкт-Петербург, экстренно сел в Воронеже

Самолёт «Ростов — Санкт-Петербург» авиакомпании «Россия» совершил вынужденную посадку в Воронеже.

У одной из пассажирок случился сердечный приступ. Женщина потеряла сознание. После того, как судно приземлилось, врачи клинического центра медицины катастроф стабилизировали состояние путешественницы. Продолжить полёт она отказалась.

Сотрудники аэропорта отвезли женщину на вокзал, откуда она поехала поездом. Самолет после дозаправки вылетел в Петербург.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
ДНР: силовики совершили две попытки прорыва позиций ополчения
Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату
Минфин поддержал перевод выплат бюджетникам на карты «Мир»
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
РПЦ грозит вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия
Арестованных офицеров ФСБ обвиняют в сотрудничестве с ЦРУ
«Кассини» прислал самые детальные снимки колец Сатурна
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Эксперты назвали города Подмосковья с дешевым жильем
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Трехлетняя девочка побывала в 20 странах мира Маленькая британка Бетти уже полтора года колесит по планете вместе с мамой и папой.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь