Набережную Алушты приведут в порядок за 1 млрд рублей

Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин в рамках выездного совещания по исполнению бюджета Алушты в 2016 году.

«Главе Республики Крым Сергею Аксенову удалось убедить финансовые ведомства пропустить статью о выделении средств на прибрежные зоны. Так, в бюджете Республики предусмотрено выделение денежных средств на приведение прибрежной зоны Алушты в надлежащий вид, в качестве пилотного проекта выбрана территория Профессорского уголка. В частности, на 2017 год выделен 1 млрд рублей», — цитирует вице-премьера управление информационной политики Мининформа РК.

Как уточнил Нахлупин, средства будут потрачены на составление проектов демонтажа стационарных и нестационарных объектов, непосредственно их снос, а также проектирование новой набережной.