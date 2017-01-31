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17:40 (мск), источник: РИА Крым

Набережную Алушты приведут в порядок за 1 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости (Крым). На реализацию пилотного проекта по сносу объектов в 100-метровой прибрежной зоне Алушты выделен 1 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин в рамках выездного совещания по исполнению бюджета Алушты в 2016 году.

«Главе Республики Крым Сергею Аксенову удалось убедить финансовые ведомства пропустить статью о выделении средств на прибрежные зоны. Так, в бюджете Республики предусмотрено выделение денежных средств на приведение прибрежной зоны Алушты в надлежащий вид, в качестве пилотного проекта выбрана территория Профессорского уголка. В частности, на 2017 год выделен 1 млрд рублей», — цитирует вице-премьера управление информационной политики Мининформа РК.

Как уточнил Нахлупин, средства будут потрачены на составление проектов демонтажа стационарных и нестационарных объектов, непосредственно их снос, а также проектирование новой набережной.

Вице-премьер добавил, что в 2017 году планируется реализация вышеуказанных пунктов, а строительство новой набережной начнется в 2018 году.

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