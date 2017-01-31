Воронежцы смогут поменять паспорта и водительские права в МФЦ
Воронежцы смогут получить паспорта или заменить водительские удостоверения всех многофункциональных центрах (МФЦ) Воронежской области со среды, 1 февраля.
Воронежцы смогут получить паспорта или заменить водительские удостоверения всех многофункциональных центрах (МФЦ) Воронежской области со среды, 1 февраля.
Необходимые документы для получения услуг подаются лично, сообщила
Поменять национальное водительское удостоверение можно в случае истечения срока действия, изменения персональных данных, утраты либо в связи с непригодностью для дальнейшего использования
При этом сотрудники МФЦ напомнили, что при краже водительских прав необходимо обратиться в отдел полиции.
Информацию о порядке предоставления услуг можно получить на сайте mydocuments36.ru, у администраторов и специалистов центров и офисов «Мои Документы» или по телефону «горячей линии» 8 (473) 226 99 99.
Кроме того, воронежские МФЦ с 1 февраля будут принимать заявления жителей на получение гектара на Дальнем Востоке. Жители Дальнего Востока могли получить земельный участок в рамках программы «Дальневосточный гектар» с 1 октября 2016 года, а с 1 февраля 2017 года обладателями гектара земли смогут стать все россияне.