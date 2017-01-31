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18:11 (мск), источник: НИА Самара

Работающим самарским пенсионерам и пенсионерам с «большим» доходом отменили доплаты

Губернская дума Самарской области 35 голосами против 9 одобрила изменение порядка выплаты единой денежной выплаты пенсионерам (ЕДВ).

Правительство Самарской области предложило платить ЕДВ (от 621 до 1119 рублей для ветеранов труда по закону от 2006 г., и от 621 до 817 рублей — ветеранов войны и труда по закону от декабря 2004 г.) только неработающим пенсионерам, чьи пенсии не превышают 250% установленного прожиточного минимума — 19 500 рублей.

Совокупно, говорится в пояснительной записке к законопроекту, ЕДВ по обоим ранее принятым законам (2004 и 2006 гг.) в Самарской области должны были получать 450 991 человек (данные на 1 янваля).

Из этого числа граждан-получателей работающих пенсионеров — 156 324 человека. Еще у 19 108 человек пенсии превышают 19 500 рублей. Таким образом, из числа получателей ЕДВ исключат 175 432 человека.

Депутат ГубДумы Михаил Матвеев: «Закон об отмене (приостановке) выплат 175 тыс.работающим пенсионерам принят голосами только Единой России, против 9 депутатов КПРФ, ЛДПР, СР.».

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