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18:43 (мск), источник: Sputnik.md

Евровидение 2017: жребий Молдовы и скандалы

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Молдова будет представлена в первом полуфинале песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве. Это стало известно во вторник по итогам проведенной жеребьевки.

Источник: Sputnik.md

Кто и когда выступит?

В первом полуфинале оказались 18 конкурсантов. Кроме представителя Молдовы на этом этапе выступят исполнители из Черногории, Финляндии, Грузии, Кипра, Португалии, Бельгии, Словении, Швеции, Армении, Чехии, Латвии, Албании, Исландии, Азербайджана, Греции, Австралии и Польши.

Точный порядковый номер выхода на сцену определится позже, но уже сейчас известно, что артист из Молдовы выступит во второй части первого полуфинала.

Во втором полуфинале оказалось на одного конкурсанта больше — 19. Таким образом на этом этапе на сцену выйдут представители Швейцарии, Македонии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Литвы, Румынии, России, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Белоруссии, Венгрии, Австрии и Ирландии.

Согласно определенному порядку, конкурсанты из России и Румынии на сцену выйдут в первой части второго полуфинала.

По правилам конкурса, в финал уже квалифицировались страны «Большой пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина).

Молдова на Евровидении

До этого представители Молдовы двенадцать раз принимали участие в Евровидении. Нашу страну на этом конкурсе в разные годы представляли группа «Zdob şi Zdub», исполнитель Паша Парфени, певица Оля Тира и коллектив «Sun Stroke Project», а также Наталья Гордиенко, Наталья Барбу, Джета Бурлаку, Нелли Чобану, Алена Мун, Кристина Скарлат, Лидия Исак и украинец Эдуард Романюта.

До сих пор лучшим достижением представителей отечественной эстрады остается 6 место группы «Zdob şi Zdub» с песней «Bunica bate toba», показанной в 2005 году в Киеве, куда наша страна впервые делегировала исполнителя для участия в Евровидении.

Кстати, в прошлом году Молдову на этом песенном конкурсе представляла Лидия Исак, которая также выступала в первом полуфинале, оказавшемся для нее несчатливым. Исполнительница не вошла в список финалистов.

Скандалы национального отбора

В этом году сразу 39 исполнителей и музыкальных коллективов подали свои заявки на участие в отборочной стадии. Первый этап национальных прослушиваний уже состоялся. 21 января жюри отсеяло большую часть исполнителей. В итоге в полуфинал, который в этом году будет только один, попали 14 человек.

Но спустя несколько дней список дважды корректировался. Первый раз это было связано со скандалом вокруг песни заслуженного тренера Молдовы по борьбе Константина Кобыляна, который уже неоднократно принимал участие в песенных конкурсах, в том числе за границей.

Первоначально жюри допустило Кобыляна в полуфинал. Однако затем в адрес музыкальных «рефери» поступили многочисленные жалобы на то, что песня «Мама» не соответствует требованиям национального отбора. В итоге было принято удовлетворить протест и исключить исполнителя. Его место занял другой конкурсант.

Чуть позже Ирина Кит, которая также вошла в число полуфиналистов, исполнив песню «Baby, don’t cry», приняла решение снять свою кандидатуру с конкурса.

Претенденты на победу в национальном этапе.

В этом году единственный полуфинал состоится 24 февраля. В финал пройдут только 8 участников. Из них четырех выберут судьи, а еще четырех — телезрители.

Третий этап состоится 25 февраля. Победителя выберут путем суммирования голосования жюри и публики.

Сейчас список претендентов выглядит следующим образом:

1. Аурел Киртоакэ — «Dor de mamă».

2. Борис Коваль — «Călător».

3. THE ONE — «Dance».

4. SunStroke Project — «Hey Mamma».

5. Эмилия Руссу — «If only you».

6. Big Flash Sound — «Logic».

7. Sandy C — «A Beautiful World».

8. Vozniuc feat. Vio Grecu — «Don’t lie».

9. Диана Брескан — «Breath».

10. Marks & Stefanet — «Join us in the rain».

11. Ethno Republic & Surorile Osoianu — «Discover Moldova».

12. Валерия Паша — «Freedom».

13. Надя Мошнягу — «Never give up on us».

14. Samir Loghin — «Glow».

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