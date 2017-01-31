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18:07 (мск), источник: Sputnik.by

Как снимали с башенного крана протестующую минчанку

Минчанка, которая проиграла несколько судебных процессов по жилищному вопросу, в знак протеста забралась на башенный кран в поселке Лебяжий.

Источник: Sputnik.by

Утром спасателям поступил сигнал о том, что женщина средних лет забралась на башенный кран в поселке Лебяжий. На место ЧП выбыли экстренные службы для проведения переговоров с женщиной. После пары часов переговоров спасатели спустили женщину с крана.

Женщина приняла решение спуститься, после того как начальник ГУВД Минска генерал-майор Александр Барсуков пообещал ей встречу с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем.

Женщина проиграла суд компании «Тапас»: вместо подлежащего сносу дома на улице Ржавецкой семья хотела получить иной вид компенсации, а не предлагаемые застройщиком комплекса «Олимпик Парк» квартиры, расположенные в комплексе «Браславский», неподалеку от дома пенсионерки.

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