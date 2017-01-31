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20:47 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: польский военный побил рекорд Европы по донорству крови

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Военный из польского города Щецин Яцек Шмидт побил рекорд Европы по донорству крови, сообщают во вторник местные СМИ.

Мужчина начал сдавать кровь в 1988 году, когда ему было 19 лет.

За прошедшие 29 лет Шмидт стал донором 155 литров крови, что сопоставимо с объемом среднего размера ванны.

Как рассказал сам военный, он посещает станцию переливания крови систематически каждые две недели.

Согласно правилам, донор не получает информации о пациентах, которым переливают его кровь. Как утверждают польские СМИ, благодаря сданной военным крови удалось спасти жизнь порядка 70 человек.

Яцек Шмидт
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