СМИ: польский военный побил рекорд Европы по донорству крови
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Военный из польского города Щецин Яцек Шмидт побил рекорд Европы по донорству крови, сообщают во вторник местные СМИ.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Военный из польского города Щецин Яцек Шмидт побил рекорд Европы по донорству крови, сообщают во вторник местные СМИ.
Мужчина начал сдавать кровь в 1988 году, когда ему было 19 лет.
За прошедшие 29 лет Шмидт стал донором 155 литров крови, что сопоставимо с объемом среднего размера ванны.
Как рассказал сам военный, он посещает станцию переливания крови систематически каждые две недели.
Согласно правилам, донор не получает информации о пациентах, которым переливают его кровь. Как утверждают польские СМИ, благодаря сданной военным крови удалось спасти жизнь порядка 70 человек.