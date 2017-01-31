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18:37 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе водителям угрожают расправой

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. В Сеть выложена небольшая подборка фотографий, на которых ясно видно, как противники несанкционированных парковок будут мстить их сторонникам.

Источник: Sputnik.md

«В следующий раз бумаги не будет», — написано на листе бумаги, прижатом к капоту автомобиля куском кирпича.

Недвусмысленный намек поймут многие, но поймет ли его тот, кто надоел своей манерой парковки разозлившемуся пешеходу или жильцу одного из домов на улице Тигина в Кишиневе?

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