В Кишиневе водителям угрожают расправой

«В следующий раз бумаги не будет», — написано на листе бумаги, прижатом к капоту автомобиля куском кирпича.

Недвусмысленный намек поймут многие, но поймет ли его тот, кто надоел своей манерой парковки разозлившемуся пешеходу или жильцу одного из домов на улице Тигина в Кишиневе?