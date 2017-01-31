Прогноз погоды на 1 февраля
1 февраля ожидается переменная облачность.
1 февраля ожидается переменная облачность.
Без осадков, днем по
Температура воздуха ночью -23, -28. Местами -13,-18, днем 12, 17 градусов ниже нуля, на возвышенных местах -5,-10. В Уфе — без осадков, днем небольшой снег.
Температура воздуха ночью минус 16, -18, на окраинах до 25, 27 мороза, днем 12,14 градусов ниже нуля. Относительная влажность воздуха 63−85процентов. Атмосферное давление 745−753 мм.рт.ст.
В последующие два дня ожидается ветреная погода. 2 февраля снег, метель, на дорогах снежные заносы. 3 февраля интенсивность осадков уменьшится.