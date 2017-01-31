Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
«Авдеевка на грани гибели»: бои близ Донецка не утихают
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
"Это может вызвать панику": ДНР про реальные потери ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Femen объявили о распаде движения
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
20:33 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Прогноз погоды на 1 февраля

1 февраля ожидается переменная облачность.

Без осадков, днем по северо-западу небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -23, -28. Местами -13,-18, днем 12, 17 градусов ниже нуля, на возвышенных местах -5,-10. В Уфе — без осадков, днем небольшой снег.

Температура воздуха ночью минус 16, -18, на окраинах до 25, 27 мороза, днем 12,14 градусов ниже нуля. Относительная влажность воздуха 63−85процентов. Атмосферное давление 745−753 мм.рт.ст.

В последующие два дня ожидается ветреная погода. 2 февраля снег, метель, на дорогах снежные заносы. 3 февраля интенсивность осадков уменьшится.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
В Эрмитаже полицейские и сотрудники ФСБ проводят обыски
Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату
Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали
Рогозин раскрыл причину отзыва двигателей «Протона-М»
РПЦ грозит вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ
«Кассини» прислал самые детальные снимки колец Сатурна
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь