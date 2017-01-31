Более 2 тыс. животных родились в Московском зоопарке в 2016 г
В Московском зоопарке в течение 2016 г. появились на свет более 2 тыс. животных, сообщили в
В Московском зоопарке в течение 2016 г. появились на свет более 2 тыс. животных, сообщили в
«Среди них — горилла, морской лев, львинохвостый макак, такин, дикдик, дагестанские туры, черные антилопы, пеликаны, фламинго, черношейные журавли, белоплечие орланы», — говорится в сообщении.
Кроме того, в 2016 г. Московский зоопарк получил свыше 100 особей животных от нескольких десятков российских и зарубежных организаций, в том числе пару дикдиков, мартышку Диана, камышового кота.
В июне в Центре воспроизводства Московского зоопарка в Подмосковье поселился дальневосточный леопард, пострадавший от браконьеров, а в августе туда же был привезен восьмимесячный белый медвежонок с Чукотки, оставшийся сиротой.