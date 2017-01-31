Более 2 тыс. животных родились в Московском зоопарке в 2016 г

Кроме того, в 2016 г. Московский зоопарк получил свыше 100 особей животных от нескольких десятков российских и зарубежных организаций, в том числе пару дикдиков, мартышку Диана, камышового кота.

В июне в Центре воспроизводства Московского зоопарка в Подмосковье поселился дальневосточный леопард, пострадавший от браконьеров, а в августе туда же был привезен восьмимесячный белый медвежонок с Чукотки, оставшийся сиротой.