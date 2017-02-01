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15:19 (мск), источник: N + 1

Жалость к себе помогла первокурсникам пережить учебный год

Канадские и шотландские психологи выяснили, что первокурсники, у которых повышается уровень сочувствия к себе во время учебного года, ощущают себя более энергичными и оптимистичными. Работа исследователей опубликована в журнале Personality and Individual Differences.

Источник: РИА "Новости"

Как правило, начало обучения в университете сопровождается существенными изменениями в образе жизни молодых людей, что негативно сказывается на их психологическом состоянии.

Исследования показывают, что многие первокурсники сталкиваются со стрессом и снижением уровня эмоционального благополучия, который не восстанавливается до первоначальных показателей в течение года. Поэтому психологи пытаются выявить механизмы, которые помогут «смягчить» первый год обучения для студентов.

По мнению ученых, сочувственное отношение к себе («self-compassion») могло бы стать эффективным способом уменьшения стресса у студентов.

Согласно работе Кристин Нефф, оно складывается из трех ключевых параметров: доброты к себе (способности заботиться о себе и не подвергать чрезмерной критике даже в сложных обстоятельствах), осознания общности человеческой природы (все делают ошибки) и осознанности (умении анализировать эмоции и не позволять им поглощать вас).

Авторы нового исследования решили проверить, как связано «само-сочувствие» и благополучие студентов. Они провели три опроса, в которых приняли участие 189 человек (72 процента из них — женщины).

В первой анкете психологи определяли уровень сочувствия к себе у студентов: испытуемые по шкале от одного до пяти должны были оценить, насколько они согласны с такими предложениями, как «когда я расстроен, я склонен зацикливаться на плохих вещах».

Вторая анкета была посвящена удовлетворению психологических потребностей первокурсников, то есть тому, насколько самодостаточными, компетентными и связанными с окружающими они себя чувствуют, а третья — их эмоциональному благополучию.

Опрос проводился дважды: в начале учебного года и в конце семестра. Выяснилось, что студенты, у которых со временем повышался уровень «само-сострадания», сообщали о большей психологической удовлетворенности, чем те, у кого уровень сочувствия к себе не изменялся.
Источник: РИА

Психологическая удовлетворенность, в свою очередь, коррелировала с некоторыми показателями из последней анкеты: в частности с энергичностью и оптимистичностью. Тем не менее, корреляция не означает причинно-следственную связь, поэтому нельзя с уверенностью сказать, что если студенты будут больше жалеть себя, они будут лучше себя чувствовать в конце семестра.

Кроме того, выборка в 189 человек для такого типа исследования считается маленькой и неоднородной, поэтому для проверки результатов нужно проводить более масштабный опрос.

Недавно американские ученые провели сравнительное исследование, которое показало, что среди студентов университетов растет страх взросления. Такой вывод был сделан на основе данных о 3,3 тысячах студентов из северо-восточного региона Америки за 1982, 1992, 2002 и 2012 год.

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