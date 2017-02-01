Жалость к себе помогла первокурсникам пережить учебный год

Источник: РИА "Новости"

Как правило, начало обучения в университете сопровождается существенными изменениями в образе жизни молодых людей, что негативно сказывается на их психологическом состоянии. Исследования показывают, что многие первокурсники сталкиваются со стрессом и снижением уровня эмоционального благополучия, который не восстанавливается до первоначальных показателей в течение года. Поэтому психологи пытаются выявить механизмы, которые помогут «смягчить» первый год обучения для студентов.

По мнению ученых, сочувственное отношение к себе («self-compassion») могло бы стать эффективным способом уменьшения стресса у студентов.

Согласно работе Кристин Нефф, оно складывается из трех ключевых параметров: доброты к себе (способности заботиться о себе и не подвергать чрезмерной критике даже в сложных обстоятельствах), осознания общности человеческой природы (все делают ошибки) и осознанности (умении анализировать эмоции и не позволять им поглощать вас).

Авторы нового исследования решили проверить, как связано «само-сочувствие» и благополучие студентов. Они провели три опроса, в которых приняли участие 189 человек (72 процента из них — женщины).

В первой анкете психологи определяли уровень сочувствия к себе у студентов: испытуемые по шкале от одного до пяти должны были оценить, насколько они согласны с такими предложениями, как «когда я расстроен, я склонен зацикливаться на плохих вещах». Вторая анкета была посвящена удовлетворению психологических потребностей первокурсников, то есть тому, насколько самодостаточными, компетентными и связанными с окружающими они себя чувствуют, а третья — их эмоциональному благополучию.

Опрос проводился дважды: в начале учебного года и в конце семестра. Выяснилось, что студенты, у которых со временем повышался уровень «само-сострадания», сообщали о большей психологической удовлетворенности, чем те, у кого уровень сочувствия к себе не изменялся.

Источник: РИА