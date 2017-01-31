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20:01 (мск), источник: Ictv.ua

Организаторы показали сцену Евровидения 2017

Концепцией сцены международного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, станет круговое оформление.

Организаторы уже представили макет будущей сцены, сообщает СТБ.

В этом году сцена позволит фанатам находиться максимально близко к исполнителям. Будет несколько медиа-поверхностей, которые создадут уникальные условия для каждого номера, а также позволят каждому исполнителю продемонстрировать разнообразие в своих выступлениях.

Сцену создал Флориан Видер — главный дизайнер концепции сцен для «Евровидения» трех прошлых лет. Главным режиссером «Евровидения-2017» стал Олег Боднарчук.

Официальной эмблемой «Евровидения-2017» стало красно-черное ожерелье, а слоганом фраза Celebrate Diversity (Насладись разнообразием).

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