Организаторы показали сцену Евровидения 2017
Концепцией сцены международного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, станет круговое оформление.
Концепцией сцены международного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, станет круговое оформление.
Организаторы уже представили макет будущей сцены, сообщает СТБ.
В этом году сцена позволит фанатам находиться максимально близко к исполнителям. Будет несколько
Сцену создал Флориан Видер — главный дизайнер концепции сцен для «Евровидения» трех прошлых лет. Главным режиссером «Евровидения-2017» стал Олег Боднарчук.
Официальной эмблемой «Евровидения-2017» стало