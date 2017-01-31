Организаторы показали сцену Евровидения 2017

Организаторы уже представили макет будущей сцены, сообщает СТБ.

В этом году сцена позволит фанатам находиться максимально близко к исполнителям. Будет несколько медиа-поверхностей, которые создадут уникальные условия для каждого номера, а также позволят каждому исполнителю продемонстрировать разнообразие в своих выступлениях.

Сцену создал Флориан Видер — главный дизайнер концепции сцен для «Евровидения» трех прошлых лет. Главным режиссером «Евровидения-2017» стал Олег Боднарчук.