В Одессе на три месяца закрыли Потемкинскую лестницу
В Одессе закрыли Потемкинскую лестницу в связи с реставрацией. Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета.
В Одессе закрыли Потемкинскую лестницу в связи с реставрацией. Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета.
Памятник будет закрыт с 31 января до конца апреля.
В частности, за эти три месяца планируется завершить работы по облицовке парапетов и лестничных площадок Потемкинской лестницы новым гранитом и работы по реставрации ступеней из старого гранита с установкой их на прежние места.
В сентябре в Одессе в связи с реконструкцией Потемкинской лестницы была приостановлена работа фуникулера на Приморском бульваре до 30 декабря.