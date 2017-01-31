Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать балкон удобным и функциональным
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
Стала известна причина смерти первого главы ЛНР Болотова
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
В Госдуме призвали перестать церемониться с Порошенко - СМИ
В армии Украины сказали о «сдохших» БМП Порошенко
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Femen объявили о распаде движения
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
19:57 (мск), источник: УНИАН

В Одессе на три месяца закрыли Потемкинскую лестницу

В Одессе закрыли Потемкинскую лестницу в связи с реставрацией. Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета.

Источник: УНИАН

Памятник будет закрыт с 31 января до конца апреля.

В частности, за эти три месяца планируется завершить работы по облицовке парапетов и лестничных площадок Потемкинской лестницы новым гранитом и работы по реставрации ступеней из старого гранита с установкой их на прежние места.

В сентябре в Одессе в связи с реконструкцией Потемкинской лестницы была приостановлена работа фуникулера на Приморском бульваре до 30 декабря.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Днепре сейчас оперируют двух тяжелораненых бойцов, доставленных сегодня в госпиталь
В Эрмитаже полицейские и сотрудники ФСБ проводят обыски
Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату
Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали
Рогозин раскрыл причину отзыва двигателей «Протона-М»
РПЦ грозит вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ
«Кассини» прислал самые детальные снимки колец Сатурна
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь