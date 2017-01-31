В Одессе на три месяца закрыли Потемкинскую лестницу

Памятник будет закрыт с 31 января до конца апреля.

В частности, за эти три месяца планируется завершить работы по облицовке парапетов и лестничных площадок Потемкинской лестницы новым гранитом и работы по реставрации ступеней из старого гранита с установкой их на прежние места.

В сентябре в Одессе в связи с реконструкцией Потемкинской лестницы была приостановлена работа фуникулера на Приморском бульваре до 30 декабря.