Обокраденный ректор из Караганды открестился от яйца Фаберже

Доктор юридических наук рассказал, что вырос в простой семье. С 90-х годов занимается бизнесом: рестораны, строительство многоэтажек, крестьянское хозяйство. Не скупится бизнесмен на благотворительность: памятные даты, строительство парков, скверов и памятников. Жунусов также напомнил, что академия, которую он возглавляет, тоже частная.

«За два года, вот 14−16 год, вот у меня лежит, я заплатил налогов 33 миллиона 438 120 тенге. Понимаете, да? Это большие налоги. Я обычно это даже близким родственникам не говорю, но вы меня вынуждаете сказать. Значит, несколько зданий есть, которые я в свое время купил за 30 тысяч долларов», — заявил Жунусов.

Ректор Центрально-Казахстанской академии также открестился от яйца Фаберже. По его словам, он приобрел серебряную монету одноименной серии «Яйцо Фаберже» в одном из банков. Эта сувенирная продукция очень отличается от ювелирных изделий российской императорской семьи и стоит, по его словам, весьма скромно.

Напомним, крупная кража из особняка ректора произошла в 2016 году. «Это были драгоценности, денежные средства, ружье и ордена «Курмет» и «Парасат». Похищено имущество в особо крупном размере у потерпевшего на сумму в размере 317 миллионов 532 тысячи 280 тенге, — рассказала пресс-секретарь суда района имени Казыбек би Караганды Алия Жошина.

Трое подельников получили наказания в виде лишения свободы. А ректору возместили больше половины украденного.