Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
МИД Украины заявил, что Россия грубо нарушила свои обязательства
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Femen объявили о распаде движения
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
20:09 (мск), источник: Tengrinews

Обокраденный ректор из Караганды открестился от яйца Фаберже

Ректор Центрально-Казахстанской академии Бахтыбай Жунусов, из особняка которого было похищено имущество на 1,2 миллиона долларов, заявил, что на дорогие ювелирные изделия заработал честным трудом, сообщает КТК.

Источник: Tengrinews

Доктор юридических наук рассказал, что вырос в простой семье. С 90-х годов занимается бизнесом: рестораны, строительство многоэтажек, крестьянское хозяйство. Не скупится бизнесмен на благотворительность: памятные даты, строительство парков, скверов и памятников. Жунусов также напомнил, что академия, которую он возглавляет, тоже частная.

«За два года, вот 14−16 год, вот у меня лежит, я заплатил налогов 33 миллиона 438 120 тенге. Понимаете, да? Это большие налоги. Я обычно это даже близким родственникам не говорю, но вы меня вынуждаете сказать. Значит, несколько зданий есть, которые я в свое время купил за 30 тысяч долларов», — заявил Жунусов.

Ректор Центрально-Казахстанской академии также открестился от яйца Фаберже. По его словам, он приобрел серебряную монету одноименной серии «Яйцо Фаберже» в одном из банков. Эта сувенирная продукция очень отличается от ювелирных изделий российской императорской семьи и стоит, по его словам, весьма скромно.

Напомним, крупная кража из особняка ректора произошла в 2016 году. «Это были драгоценности, денежные средства, ружье и ордена «Курмет» и «Парасат». Похищено имущество в особо крупном размере у потерпевшего на сумму в размере 317 миллионов 532 тысячи 280 тенге, — рассказала пресс-секретарь суда района имени Казыбек би Караганды Алия Жошина.

Трое подельников получили наказания в виде лишения свободы. А ректору возместили больше половины украденного.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анонс дня: на Универсиаде-2017 стартуют фигурное катание и конькобежный спорт
В Эрмитаже полицейские и сотрудники ФСБ проводят обыски
Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату
Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали
Рогозин раскрыл причину отзыва двигателей «Протона-М»
РПЦ грозит вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ
«Кассини» прислал самые детальные снимки колец Сатурна
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Эксперты назвали города Подмосковья с дешевым жильем
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь