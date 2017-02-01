Тысячи осужденных за гомосексуальность посмертно помиловали в Великобритании

Действие закона распространяется и на всех осужденных мужчин, доживших до декриминализации гомосексуализма. Из архивов будут удалены все записи о судимостях всех этих людей.

Алан Тьюринг — английский математик, криптограф и основоположник информатики, осужденный за гомосексуальность. В 1952 году ученого приговорили к принудительной гормональной терапии, также известной как химическая кастрация. Альтернативой этому было только тюремное заключение. Тьюринг покончил с собой в 1954 году, хотя его мать считает, что его смерть была случайной. Елизавета II посмертно помиловала Тьюринга в 2013 году.

Преследования мужчин за гомосексуальность в Великобритании начались с XVI века. В 1533 года в Англии ввели смертную казнь за однополые сексуальные контакты, а в XIX веке казнь заменили тюрьмой. В 1885 году за гомосексуальность стали отправлять как каторжные работы, такое наказание применили к писателю Оскару Уайлду. Гомосексуальность считалась уголовным преступлением в Англии и Уэльсе до 1967 года, в Шотландии — до 1980 года, а в Северной Ирландии — до 1982 года.