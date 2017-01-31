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31 января, источник: Sputnik.md

Эпидемия кори угрожает Молдове

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Более 2300 детей в Румынии больны корью на данный момент, и 14 человек уже умерли от этой болезни, сообщают румынские СМИ.

Источник: Sputnik.md

Еще один ребенок скончался в эти дни, но причина его смерти пока не подтверждена лабораторными анализами. Однако есть подозрение, что он умер также от кори.

Случаи заражения корью зарегистрированы в 14 уездах Румынии.

Сообщается, что вакцины от кори нет во многих населенных пунктах страны.

Десять лет назад, зимой 2006−2007 года корь попала в Молдову именно из Румынии. В 2012 году в стране было выявлено девять случаев заболевания корью у жителей, не получивших прививку.

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