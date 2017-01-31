Эпидемия кори угрожает Молдове
КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Более 2300 детей в Румынии больны корью на данный момент, и 14 человек уже умерли от этой болезни, сообщают румынские СМИ.
КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Более 2300 детей в Румынии больны корью на данный момент, и 14 человек уже умерли от этой болезни, сообщают румынские СМИ.
Еще один ребенок скончался в эти дни, но причина его смерти пока не подтверждена лабораторными анализами. Однако есть подозрение, что он умер также от кори.
Случаи заражения корью зарегистрированы в 14 уездах Румынии.
Сообщается, что вакцины от кори нет во многих населенных пунктах страны.
Десять лет назад, зимой 2006−2007 года корь попала в Молдову именно из Румынии. В 2012 году в стране было выявлено девять случаев заболевания корью у жителей, не получивших прививку.