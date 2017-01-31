Погода с осадками ожидается в Казахстане 1 февраля

По информации синоптиков, в Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15−20 м/с с низовой метелью, в Карагандинской области местами — гололед. В Алматинской, Кызылординской областях местами — туман, гололед.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами — туман, гололед, ветер 15−20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами — туман, метель, днем местами усиление ветра 15−20 м/с. В Павлодарской области днем местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с с низовой метелью, ночью местами — туман.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами — туман. В Актюбинской, ночью в Мангистауской областях местами ожидается низовая метель. В Астане — переменная облачность, утром и днем снег. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура ночью -13−15, днем -6−8°С.

В Алматы облачно, временами снег. Ночью и утром туман. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью -4−6°С, днем -1−3°С.