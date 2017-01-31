Грузовой корабль «Прогресс МС-03» затоплен в Тихом океане

«Несгораемые элементы конструкции корабля упали в 21:24 по московскому времени в несудоходном районе акватории Тихого океана с координатами 51.21 южной широты — 232.11 восточной долготы», — сказал представитель ЦУП.

«Прогресс МС-03» 19 июля 2016 года доставил на МКС 2405 кг грузов: топливо для поддержания орбиты станции, оборудование для научных экспериментов, расходное оборудование для эксплуатации станции, воздух, контейнеры с рационами питания, запасы воды.