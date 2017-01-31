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21:57 (мск), источник: Интерфакс

Грузовой корабль «Прогресс МС-03» затоплен в Тихом океане

Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС) транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-03» затоплен в океане, сообщили «Интерфаксу» в Центре управления полетами (ЦУП).

Источник: NASA

«Несгораемые элементы конструкции корабля упали в 21:24 по московскому времени в несудоходном районе акватории Тихого океана с координатами 51.21 южной широты — 232.11 восточной долготы», — сказал представитель ЦУП.

«Прогресс МС-03» 19 июля 2016 года доставил на МКС 2405 кг грузов: топливо для поддержания орбиты станции, оборудование для научных экспериментов, расходное оборудование для эксплуатации станции, воздух, контейнеры с рационами питания, запасы воды.

В отличие от предыдущих космических грузовиков серии «Прогресс МС», «Прогресс МС-03» имеет внешний отсек для спутников, которые можно запускать из него на орбиту.
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