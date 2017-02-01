Прогноз погоды на 1 февраля. МЧС предупреждает
На территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков.
На территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков.
Ветер
Температура воздуха ночью минус 4 °C … минус 7 °C, днем минус 3… плюс 1 °C. Видимость 4−7 км.
В Балтийском море высота волн в
Уровни воды на реках области не приближаются к опасным значениям.
В Куршском и Калининградском заливах значительные площади покрыты льдом. Местами припай до видимого горизонта, толщина льда 13−14 см. Местами лёд потемнел, промоины. Выходить на лёд заливов опасно.