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09:21 (мск), источник: Вести - Калининград

Прогноз погоды на 1 февраля. МЧС предупреждает

На территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков.

Ветер юго-восточный 3−8 м/с.

Температура воздуха ночью минус 4 °C … минус 7 °C, днем минус 3… плюс 1 °C. Видимость 4−7 км.

В Балтийском море высота волн в юго-восточной части до 1 м, у побережья Калининградской области до 0,5 м.

Уровни воды на реках области не приближаются к опасным значениям.

В Куршском и Калининградском заливах значительные площади покрыты льдом. Местами припай до видимого горизонта, толщина льда 13−14 см. Местами лёд потемнел, промоины. Выходить на лёд заливов опасно.

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