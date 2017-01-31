Белорусские археологи нашли начало пути «из варяг в греки»

Срочно заняться комплексом Кордон в витебском Подвинье ученые решили, увидев, как активизировались в этом районе черные копатели. На интернет-форумах стали появляться добытые ими вблизи Витебска скандинавские фибулы — застежки для плаща, бочонкообразные гирьки и прочее.

Чтобы предотвратить полную утрату наследия, сотрудники Института истории Академии наук приступили к раскопкам — и открыли уникальное не только для страны, но и всей Восточной Европы крупное поселение эпохи викингов. Оказалось, в IX — середине X века тут шла бойкая торговля и были налажены обширные международные связи, а путь из варяг в греки начал формироваться именно на нашей территории.

— Когда в первый раз в 2015 году мы с коллегами приехали туда на разведку, все было в следах, оставленных лопатами черных копателей, — делится Ольга Левко, доктор исторических наук, заведующая центром археологии и древней истории Беларуси. — Мы не знаем, что оттуда было вынесено, что ушло за рубеж, ведь не все всплывало на форумах. Кстати, то, что на берегу Двины в Шумилинском районе есть городище VIII — IX веков, зафиксировали еще первые белорусские археологи, которые в 1934 — 1936 годах вели сплошные обследования. Чтобы определить его размеры, мы обошли территорию площадью несколько гектаров и поняли, что фронт работ огромен: есть городище, два селища, курган. Сделали шурфы, оценили мощность и содержимое культурного слоя и следующим летом начали раскопки.

С погодой не повезло. Все три недели в июле 2016-го шел дождь. Глинистая почва не пропускала воду, и каждое утро ее приходилось вычерпывать из раскопов. Но работу надо было вести при любых условиях. Раньше, когда у археологов была возможность привлекать к раскопкам школьников, непогоду переждали бы, договорившись на другое время. Теперь финансирование урезали, и масштабные исследования возможны только во время студенческой практики, которую вузы назначают на июль. На объектах Кордона работали пять сотрудников Института истории, включая Ольгу Левко, Вадима Шадыро, Сергея Дерновича, и около ста студентов (историков и музейщиков) БГУ и Витебского госуниверситета с их преподавателями.

Мощность слоя на всех объектах поселения оказалась небольшой — всего 40 — 60 сантиметров. Находки пошли практически сразу — вскрыли дерн, а под ним монета. Всего было обнаружено около 600 разнообразных, подчас совсем неожиданных предметов. Например, римские монеты — одна 79-го, другая — 164 — 166 годов н.э.

— То, что мы вдруг в центральной части Белорусского Подвинья на самом нижнем горизонте культурного слоя их нашли, очень показательно не только для памятника, но и для региона в целом. Монеты туда не могли попасть случайно, в более поздний период. Их привезли с определенной целью. Есть мнения, что именно в III — IV веках, когда римские провинции стали интересоваться мехами, активизировался пушной путь. Закупка меха шла за деньги. Кроме того, римскими монетами I — II веков, которые распространились в другие регионы в III — V веках, пользовались представители так называемой киевской культуры, праславяне. У нас есть и другие находки, относящиеся к этому времени и культуре, например, керамика с расчесами, выполненными с помощью костяного гребня, — рассказала Ольга Левко. Но самое интересное, по ее словам, то, что такие монеты на территории Беларуси главным образом встречались в западном Полесье, потому что местное население активно контактировало с западными европейскими областями. На севере же Беларуси, в витебском Подвинье, их обращение ранее не было замечено.

Вся мелочовка с исследуемого Кордона, не попавшая в поле зрения самовольных копателей, для историков оказалась ценным материалом, который помог приблизиться к пониманию не только целого исторического периода — а пик расцвета Кордона пришелся на конец VIII — середину X века, но и взаимоотношений людей, живших там.

Есть следы пожаров, но оружия нет. Значит, между коренными жителями и пришельцами сначала произошло столкновение, но потом они мирно сосуществовали на протяжении почти двух столетий и вместе активно занимались определенной деятельностью. Большое количество монетного серебра — не только целого, но и резаного, вплоть до мельчайших кусочков, говорит о том, что оно применялось для взвешивания товаров. О том, что торговля шла бойко, свидетельствует и значительное число гирек-разновесов. По опыту специалиста, на любом хорошо исследованном поселении их бывает 2 — 3 максимум, а на Кордоне уже нашли около 30. Есть и следы ювелирного производства — тигли, в которых плавили металл, развалы печей, пинцет, заготовка браслета скандинавского типа — ювелир мог прибыть с севера. Найдено и коромысло миниатюрных раскладных весов. Это прямые свидетельства того, что все население Кордона было вовлечено в процесс ремесленничества и торговли — мехом, медом, воском — с варягами. Что только подтверждают дислокация на самом берегу Двины и внутренняя бухта, куда могли заходить корабли (теперь это ров, полный ила с протекающим через него ручьем).

До сих пор подобных поселений было открыто всего два — Гнездово в России, под Смоленском, через которое, как считалось, и прошел изначально путь из варяг в греки, и Шестовица под Черниговом. И хотя раскопки еще будут продолжаться, уже первый полевой сезон позволил нашим историкам понять суть находки и сделать главные выводы. Во-первых, они уверены, что витебское Подвинье было зоной активного взаимодействия юга с севером и именно тут изначально, чуть ли не с позднеримского времени, шло формирование будущего пути из варяг в греки. Ведь на территории Смоленщины свидетельства этого процесса встречаются только с Х века. Более ранних вещей нет, как и четких путей, связывающих верховье Днепра с Ловатью, по которой и проходил маршрут от Балтийского до Черного моря. А у нас они найдены, что подтверждают шесть кладов IX — X веков на пути между Оршей и Витебском. Во-вторых, стали наглядно видны исторические вехи первых шагов становления государственности. Торговая международная деятельность способствовала экономическому подъему региона в целом и помогала населению консолидироваться в группу более высокого политического уровня. По мнению Ольги Левко, древний Кордон прекратил существование тогда, когда Полоцк вошел в силу и подчинил себе территорию витебской части Подвинья. Важность этих открытий подтверждает и включение работы в топ-10 главных результатов НАН Беларуси в области фундаментальных исследований за 2016 год.

Из варяг в греки — торговый морской и речной путь из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию, наиболее важный в Европе вплоть до XII века. Проходил по Неве, Ладожскому озеру, реке Волхов, озеру Ильмень и реке Ловати — а далее волоком до верховьев Днепра.