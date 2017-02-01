В Тукаевском районе РТ расследуют факт сброса загрязненного снега в реку Мелекеску
Случаи сброса грязного снега в водные объекты выявлены и в других районах Татарстана.
Случаи сброса грязного снега в водные объекты выявлены и в других районах Татарстана.
(Казань, 31 января, «Татар-информ»). По факту сброса загрязненного снега в реку Мелекеску в Тукаевском районе Татарстана инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ возбудили административное расследование, сообщает
Специалисты лаборатории специализированной инспекции аналитического контроля отобрали пробы для подтверждения факта сброса загрязненного реагентами снега с моста в реку. За несоблюдение требований к охране водных объектов нарушителей привлекут в административной ответственности.
Аналогичное нарушение выявлено экологами и в Буинском районе. Специалисты Заволжского территориального управления в ходе обследования автодороги Буинск — Тарханы выявили факт нарушения требований к охране реки Свияги.
На сегодняшний день в Татарстане выявлено 68 несанкционированных снежных свалок. Для сравнения — в прошлом году их насчитывалось 207.
Инспекторы Минэкологии РТ напоминают, что складирование снега должно производиться в специально отведенных для этого местах. Мероприятия по выявлению незаконных снежных свалок продолжаются как в дневное, так и в ночное время.