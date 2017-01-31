Прогноз погоды на 1 февраля 2017
1 февраля в республике ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица. Атмосферное давление высокое. Ветер
1 февраля в республике ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица. Атмосферное давление высокое. Ветер
В Бричанах, Сороках и Бельцах термометры покажут минус два. В Оргееве и Тирасполе — минус один. Около нуля будет в Кишиневе. В Леове — на градус больше. В Комрате и Кагуле — плюс три.
В ближайшее время немного потеплеет. В столице днем воздух прогреется до плюс семи, а ночью — минус один.