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31 января, источник: Publika.md

Прогноз погоды на 1 февраля 2017

1 февраля в республике ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица. Атмосферное давление высокое. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах, Сороках и Бельцах термометры покажут минус два. В Оргееве и Тирасполе — минус один. Около нуля будет в Кишиневе. В Леове — на градус больше. В Комрате и Кагуле — плюс три.

В ближайшее время немного потеплеет. В столице днем воздух прогреется до плюс семи, а ночью — минус один.

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