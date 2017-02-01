В правительстве предложили ввести маркировку полезности продуктов

По его словам, данная идея «уже обсуждается».

Есть продукты питания вкусные, но не полезные для здоровья. Здесь тоже ничего запрещать не нужно, но их можно маркировать «светофором».

Метка красного цвета будет означать «ешь, если нравится, но учти, что через какое-то время начнешь, например, толстеть», пояснил Иванов.

Желтым цветом буду обозначаться продукты «более или менее» полезные. Зеленую метку получат «самые качественные и экологически чистые продукты».