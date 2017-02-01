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01:21 (мск), источник: РБК

В правительстве предложили ввести маркировку полезности продуктов

Российские власти хотят маркировать продукты для обозначения степени их полезности. Об этом в интервью «Аргументы и Факты» рассказал специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Источник: Reuters

По его словам, данная идея «уже обсуждается».

Есть продукты питания вкусные, но не полезные для здоровья. Здесь тоже ничего запрещать не нужно, но их можно маркировать «светофором».
Сергей Ивановспецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности

Метка красного цвета будет означать «ешь, если нравится, но учти, что через какое-то время начнешь, например, толстеть», пояснил Иванов.

Желтым цветом буду обозначаться продукты «более или менее» полезные. Зеленую метку получат «самые качественные и экологически чистые продукты».

Иванов также отметил, что без пальмового масла творог или сметана «дороже», но власти «должны проинформировать людей» и «дать им право выбора».
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