С 6 февраля стартует регистрация на ВНО

Об этом на брифинге сообщил директор УЦОКО Вадим Карандий.

Он также отметил, что изменения в регистрационные данные будут вноситься до 31 марта. Основная сессия ВНО пройдет с 23 мая по 16 июня, сообщает «Укринформ».

С 3 по 20 мая пройдет регистрация на дополнительную сессию ВНО для участников АТО и лиц, проживающих на неконтролируемых территориях. Дополнительная сессия пройдет с 3 по 12 июля.

Обязательный предмет для ВНО, результаты которого будут учитываться как государственная итоговая аттестация — украинский язык и литература. Вторым обязательным предметом является математика или история Украины. Результаты этих по предметам также будут засчитаны как ГНА. Третий предмет выпускник выбирает из перечня 12 предметов, по которым проводится тестирование. Четвертый предмет выпускник выбирает по собственному желанию, результаты по нему будут засчитаны как результат поступления в вузы.

Карандий подчеркнул, что учебное заведение не может влиять на выбор учащимися предметов для сдачи ВНО.

Выпускники школ регистрируются через общеобразовательное учреждение. Все остальные лица, желающие сдать ВНО, могут зарегистрироваться самостоятельно через сайт УЦОКО и региональные центры.

При поступлении в вузы в 2017 году будут учитываться результаты ВНО 2016 года.