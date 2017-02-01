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13:31 (мск), источник: Аргументы и факты

Его хватало на всех. Секрет семьи Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской

28 января на 65-м году ушёл из жизни народный артист Беларуси Александр Тиханович, экс-участник ВИА «Верасы», ставшего популярным благодаря песням «Малиновка», «Завируха», «Я у бабушки живу»….

Пример мужества

Родные и близкие не афишировали, что Александр Григорь­евич тяжело болен раком и в последнее время был вынужден часто ложиться в больницу. На своей странице в соцсети дочь музыканта, эстрадная певица Анастасия Тиханович, написала: «Папочка, мой самый главный пример мужества, доброты, надежды, веры и любви. Какие же у нас выдались сложные эти две недели, милый мой… Ты — мой герой. Ни одной жалобы, ни одного роптания, ни одного вопроса вроде «за что мне всё это?». Только улыбка сквозь кислородную маску и в редкие минуты, когда ты мог дышать без неё, только одно: «Слава Боженьке за всё!» Слава Боженьке за то, что он послал тебя быть моим Папой, а меня, как ты меня называл, — твоей доченькой… «.

Изначально ВИА «Верасы» был женским коллективом, но позже его решили сделать смешанным. Александр Тиханович пришёл в коллектив потому, что влюбился в красивую, стройную, талантливую Ядвигу Поплавскую, одну из основательниц ансамбля. Коллектив, которым руководил композитор Василий Раинчик, слушатели полюбили за мелодичные песни на стыке эстрады и фолка. «Саша Тиханович, конечно, был красавцем, — вспоминает заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич, участница первого состава ансамбля «Верасы». — Когда он только пришёл, я была очарована, даже влюбилась и призналась ему в этом. А он, влюблённый в Ядю, сказал: «Знаешь, Надя, у меня есть брат-близнец, так вот я тебя лучше с ним познакомлю». Именно Тиханович познакомил меня с моим будущим супругом Борисом Белым. Мы подружились, стали очень хорошими друзьями, я могла Саше любые секреты рассказать. К слову, именно Саша Тиханович одолжил моему Боре на свадьбу кримпленовый пиджак, в котором потом сам женился. Мы после смеялись, что секрет наших крепких семей в этом счастливом пиджаке. Саша был невероятно добрым и отзывчивым человеком. Его хватало на всех. Мне кажется, если бы к нему обращались за помощью незнакомые люди, он бы никому не отказал. И он был очень внимательным: всегда поздравлял со всеми праздниками. Даже на Крещение, в последние дни жизни, когда уже лежал в больнице, он прислал мне SMS со стихами… «.

Был на краю пропасти

У Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской часто пытались выпытать секрет семейного счастья. Глава семьи отвечал просто: «Мне повезло, что рядом со мной Ядя. Она моя полная противоположность. Это одновременно и минус, и плюс. Но в целом у нас получилось нечто гармоничное». Очевидцы рассказывают, как в советские времена Ядя для любимого мужа варила в раковине суп и жарила на утюгах отбивные….

В интервью «АиФ» несколько лет назад Александр Тиханович рассказал и о силе воли своей любимой супруги: «В самые тяжёлые моменты меня всегда поддер­живала Ядя. Жена вместе с дочкой проявили ангельское терпение, особенно когда я стал злоупотреблять алкоголем и не только… Я был на краю пропасти — чуть не умер. Бог спас… «.

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