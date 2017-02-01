Его хватало на всех. Секрет семьи Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской

Пример мужества

Родные и близкие не афишировали, что Александр Григорь­евич тяжело болен раком и в последнее время был вынужден часто ложиться в больницу. На своей странице в соцсети дочь музыканта, эстрадная певица Анастасия Тиханович, написала: «Папочка, мой самый главный пример мужества, доброты, надежды, веры и любви. Какие же у нас выдались сложные эти две недели, милый мой… Ты — мой герой. Ни одной жалобы, ни одного роптания, ни одного вопроса вроде «за что мне всё это?». Только улыбка сквозь кислородную маску и в редкие минуты, когда ты мог дышать без неё, только одно: «Слава Боженьке за всё!» Слава Боженьке за то, что он послал тебя быть моим Папой, а меня, как ты меня называл, — твоей доченькой… «.