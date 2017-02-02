Богатые американцы покупают бункеры на случай ядерной войны
Американский бизнесмен Ларри Холл переоборудовал бывшую пусковую шахту для баллистических ракет в элитный жилой комплекс, способный выдержать ядерный удар или другую гигантскую катастрофу.
Американский бизнесмен Ларри Холл переоборудовал бывшую пусковую шахту для баллистических ракет в элитный жилой комплекс, способный выдержать ядерный удар или другую гигантскую катастрофу.
Нил Кениг
Би-би-си
Мы выходим из лифта, и Ларри Холл показывает нам одну из квартир в новом комплексе, строительство которого он только что закончил.
Комнаты обставлены дорого и со вкусом — по словам Холла, его клиенты оценили внимание к деталям и высокие стандарты внутренней отделки квартир. «Некоторые клиенты приезжали на осмотр и подписание контракта и буквально плакали от радости, когда видели результаты», — говорит он.
Но в этих жилищах есть
Сам Холл называет жилой комплекс «Элитное жилье для оставшихся в живых».
«Эти роскошные бункеры с защитой от поражающих факторов ядерного взрыва были спроектированы для того, чтобы обеспечить вам не только физическую защиту, но и психическое благополучие», — рекламирует свое детище Холл.
Несмотря на то, что стоимость этих квартир начинается от 1,5 млн долларов, предприниматель считает, что проблем со спросом на такое жилье среди богатых покупателей не будет. Это звучит поразительно, учитывая, что в соседних городках дом (правда, построенный на поверхности и, как следствие, не защищенный от ядерного взрыва), можно приобрести в несколько раз дешевле.
Как же Холлу удалось построить процветающий бизнес на продаже «роскошных способов выживания»?
Все началось после трагических событий 11 сентября 2001 года. В то время Ларри Холл занимался
По словам Холла, спрос на резервное оборудование для компьютеров сильно вырос после 11 сентября.
Потенциальные клиенты проявили интерес к этой идее, которая затем вылилась в проект подземных бункеров для долгосрочного проживания в случае ядерной войны или других бедствий.
Место в Канзасе, выбранное для постройки бункеров, раньше использовалось в качестве пусковой шахты межконтинентальной баллистической ракеты.
На Среднем Западе сохранилось немало подобных заброшенных ракетных баз, но лишь немногие из них были в подходящем для реализации проекта состоянии. Даже в Канзасе, по словам предпринимателя, ему пришлось столкнуться с огромными строительными и инженерными проблемами.
Тем не менее, у выбранного места было одно существенное преимущество — встроенная защита от ядерного взрыва. Для того чтобы построить такую защиту с нуля, по словам Холла, потребовалось бы очень и очень много денег.
Предприниматель потратил миллионы на то, чтобы в жилом комплексе имелись все возможные приспособления для безопасной и комфортной жизни не только сейчас, но и на неопределенный промежуток времени (в случае, если
Среди них — системы фильтрации воды и воздуха, несколько источников энергии (включая ветроэнергетические установки), возможность выращивать растения и разводить рыбу для продовольственных целей. Вход в жилой комплекс патрулируют вооруженные охранники.
Кроме того, в комплексе есть кинотеатр, бассейн, операционная, поле для гольфа и даже стена для скалолазания.
«Это словно маленький круизный лайнер», — говорит Холл.
По мнению предпринимателя, роскошь и излишества комплекса в
«Все говорят, что им здесь очень хорошо спится», — замечает Холл.
Он, конечно же, не единственный игрок на специализированном рынке бункеров для выживания — его конкуренты предлагают такие комплексы в разных точках земного шара. Но именно идея использования элементов роскоши, по мнению экспертов, задает новую тенденцию в этой области.
«Это новый рынок — традиционная идея того, что выживание должно происходить в ущерб удобству, постепенно исчезает, — говорит Питер Йорк, консультант многих крупных элитных фирм. — Люди на этом рынке не воспринимают идею спартанского образа жизни даже на время — они должны быть окружены роскошью постоянно».
Несмотря на все очевидные плюсы этого бизнеса, Ларри Холл говорит, что он столкнулся с множеством сложностей помимо очевидных строительных проблем.
Одной из самых больших проблем стал маркетинг комплекса: дело в том, что клиенты, многие из которых очень богаты, как правило, не желали привлекать к себе внимание.
«Сказать, что ты купил бункер, — это, по
Затем возникает вопрос, как жители подземного комплекса смогут ужиться друг с другом после возможной катастрофы.
Предпринимателю пришлось потратить много сил на исследование психологических аспектов вопроса, чтобы удостовериться, что подземное общество сможет нормально функционировать в случае ядерного удара или стихийного бедствия.
Для этого, например, используется специальное освещение, а также разная высота потолков: выше в общественных местах и ниже в медицинском крыле, где, по словам Холла, люди могут «чувствовать себя уязвимее».
В случае необходимости долгосрочного проживания, когда комплекс будет отрезан от внешнего мира, его обитатели будут выполнять разные работы, ежемесячно сменяя друг друга.
«Один месяц вы можете работать на складе, следующий месяц — выращивать растения», — описывает картину Холл.
По его мнению, это не только займет жителей, но и будет означать, что со временем они смогут «досконально понять, как работает комплекс».
Несмотря на все трудности, предпринимателю нравится то, чем он занимается: один жилой комплекс уже готов, следующий находится на стадии строительства.
«Строить эти бункеры — очень весело», — делится он.
Поясняю: США не обязательно бомбить напрямую, запросто можно потопить, кроме того у них вулканы есть, проработано уже за несколько десятков лет..
Всплывут их "ковчеги" когда-нибудь.., что вряд ли.
Уважаемые подписчики новостей и их обозреватели!
Сейчас я Вам раскрою секрет, почему США свернули программу СОИ: Россия вместо того, чтобы вкладывать деньги в гонку вооружения предложила в ответ на агрессивные действия США вывести на околоземную орбиту несколько ящиков с обычными гайками, которые не только нейтрализуют "вдохновенные планы", но и отменят полеты на орбиту для всех желающих как минимум, на 25 лет.
Лично тебя вместе с гейропой если затопит.., сам имеешь право решать каким тебе перед Богом предстать.