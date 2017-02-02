Богатые американцы покупают бункеры на случай ядерной войны

Источник: BBC

Нил Кениг Би-би-си Мы выходим из лифта, и Ларри Холл показывает нам одну из квартир в новом комплексе, строительство которого он только что закончил. Комнаты обставлены дорого и со вкусом — по словам Холла, его клиенты оценили внимание к деталям и высокие стандарты внутренней отделки квартир. «Некоторые клиенты приезжали на осмотр и подписание контракта и буквально плакали от радости, когда видели результаты», — говорит он. Но в этих жилищах есть кое-что необычное: они расположены на глубине многих метров под землей в заброшенной пусковой шахте для баллистических ракет посреди американского штата Канзас. Сам Холл называет жилой комплекс «Элитное жилье для оставшихся в живых».

Предприниматель Ларри Холл сравнивает свой подземный комплекс с маленьким круизным лайнером | Источник: BBC

«Эти роскошные бункеры с защитой от поражающих факторов ядерного взрыва были спроектированы для того, чтобы обеспечить вам не только физическую защиту, но и психическое благополучие», — рекламирует свое детище Холл. Несмотря на то, что стоимость этих квартир начинается от 1,5 млн долларов, предприниматель считает, что проблем со спросом на такое жилье среди богатых покупателей не будет. Это звучит поразительно, учитывая, что в соседних городках дом (правда, построенный на поверхности и, как следствие, не защищенный от ядерного взрыва), можно приобрести в несколько раз дешевле. Как же Холлу удалось построить процветающий бизнес на продаже «роскошных способов выживания»? Все началось после трагических событий 11 сентября 2001 года. В то время Ларри Холл занимался интернет-бизнесом, и у него был опыт строительства и проектирования центров хранения компьютерных данных. По словам Холла, спрос на резервное оборудование для компьютеров сильно вырос после 11 сентября. Тогда-то ему в голову и пришла идея: а что если создать такой центр данных, который мог бы выдержать взрыв атомной бомбы?

Вместо окон в бункерах установлены экраны, которые транслируют видео происходящего на поверхности | Источник: BBC

Потенциальные клиенты проявили интерес к этой идее, которая затем вылилась в проект подземных бункеров для долгосрочного проживания в случае ядерной войны или других бедствий. Место в Канзасе, выбранное для постройки бункеров, раньше использовалось в качестве пусковой шахты межконтинентальной баллистической ракеты. На Среднем Западе сохранилось немало подобных заброшенных ракетных баз, но лишь немногие из них были в подходящем для реализации проекта состоянии. Даже в Канзасе, по словам предпринимателя, ему пришлось столкнуться с огромными строительными и инженерными проблемами. Тем не менее, у выбранного места было одно существенное преимущество — встроенная защита от ядерного взрыва. Для того чтобы построить такую защиту с нуля, по словам Холла, потребовалось бы очень и очень много денег.

Так бункер выглядит на поверхности | Источник: BBC

Предприниматель потратил миллионы на то, чтобы в жилом комплексе имелись все возможные приспособления для безопасной и комфортной жизни не только сейчас, но и на неопределенный промежуток времени (в случае, если какое-то катастрофическое событие все-таки случится). Среди них — системы фильтрации воды и воздуха, несколько источников энергии (включая ветроэнергетические установки), возможность выращивать растения и разводить рыбу для продовольственных целей. Вход в жилой комплекс патрулируют вооруженные охранники. Кроме того, в комплексе есть кинотеатр, бассейн, операционная, поле для гольфа и даже стена для скалолазания. «Это словно маленький круизный лайнер», — говорит Холл.

Сотрудники службы охраны постоянно следят за происходящим внутри и снаружи подземного жилого комплекса | Источник: BBC

По мнению предпринимателя, роскошь и излишества комплекса в какой-то степени объясняют его оригинальное назначение. Вначале клиенты расценивали покупку этих квартир как нечто вроде «страховки жизни» на случай чрезвычайного происшествия. Но теперь многие покупатели считают бункеры своим вторым домом, регулярно приезжают сюда на выходные и в отпуск. «Все говорят, что им здесь очень хорошо спится», — замечает Холл. Он, конечно же, не единственный игрок на специализированном рынке бункеров для выживания — его конкуренты предлагают такие комплексы в разных точках земного шара. Но именно идея использования элементов роскоши, по мнению экспертов, задает новую тенденцию в этой области. «Это новый рынок — традиционная идея того, что выживание должно происходить в ущерб удобству, постепенно исчезает, — говорит Питер Йорк, консультант многих крупных элитных фирм. — Люди на этом рынке не воспринимают идею спартанского образа жизни даже на время — они должны быть окружены роскошью постоянно». Несмотря на все очевидные плюсы этого бизнеса, Ларри Холл говорит, что он столкнулся с множеством сложностей помимо очевидных строительных проблем.

Ларри Холл считает, что строительство роскошных подземных бункеров - это очень перспективный бизнес | Источник: BBC

Одной из самых больших проблем стал маркетинг комплекса: дело в том, что клиенты, многие из которых очень богаты, как правило, не желали привлекать к себе внимание. «Сказать, что ты купил бункер, — это, по какой-то причине, равносильно заявлению о том, что ты видел НЛО. Многие из этих людей не хотят, чтобы кто-то еще знал, что у них есть подземное жилище», — замечает Холл. Затем возникает вопрос, как жители подземного комплекса смогут ужиться друг с другом после возможной катастрофы. Предпринимателю пришлось потратить много сил на исследование психологических аспектов вопроса, чтобы удостовериться, что подземное общество сможет нормально функционировать в случае ядерного удара или стихийного бедствия. Для этого, например, используется специальное освещение, а также разная высота потолков: выше в общественных местах и ниже в медицинском крыле, где, по словам Холла, люди могут «чувствовать себя уязвимее». В случае необходимости долгосрочного проживания, когда комплекс будет отрезан от внешнего мира, его обитатели будут выполнять разные работы, ежемесячно сменяя друг друга.

На данный момент один комплекс бункеров закончен, и Ларри Холл взялся за строительство еще одного | Источник: BBC

«Один месяц вы можете работать на складе, следующий месяц — выращивать растения», — описывает картину Холл. По его мнению, это не только займет жителей, но и будет означать, что со временем они смогут «досконально понять, как работает комплекс». Несмотря на все трудности, предпринимателю нравится то, чем он занимается: один жилой комплекс уже готов, следующий находится на стадии строительства. «Строить эти бункеры — очень весело», — делится он.