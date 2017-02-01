Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Японии боль в спине лечат пеленанием
Валютные войны Трампа: как США спровоцировали скачок евро
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Сексуальный танец закончился для девушки больницей (видео)
В Подмосковье юноша умер после неверного диагноза
"Это может вызвать панику": ДНР про реальные потери ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Разговор с Путиным стал для Трампа важнее звонка Меркель – Bild
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10:27 (мск), источник: Вести - Калининград

Сегодня в общественном транспорте подорожал проезд

С 1 февраля тариф на проезд в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах увеличен с 18 до 20 рублей. Это же касается и всех остальных частных автоперевозчиков.

Стоимость проезда в автобусах малого класса («маршрутках») останется прежней и составит 22 рубля.

В связи с ростом цен на билет в общественном транспорте будет увеличена и стоимость проезда для учащихся. С 1 февраля 2017 года стоимость проезда для школьников и воспитанников реабилитационных учреждений социальной сферы на городских маршрутах увеличится на 2 рубля и составит 15 рублей при предъявлении ученической справки единого образца с фотографией, утвержденной комитетом по образованию и заверенной гербовой печатью общеобразовательного учреждения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Россияне с 1 февраля получили право на «дальневосточный гектар»
Что изменится в жизни россиян в феврале
Представителям Белого дома запретили выступать на CNN
Число выезжающих за границу россиян за год сократилось вдвое
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
Специалисты озвучили новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
Спорт
С китайским оттенком: в Европе закрылось трансферное окно Главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Сбербанк облегчил сделки на первичном рынке жилья
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь