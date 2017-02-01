Сегодня в общественном транспорте подорожал проезд

Стоимость проезда в автобусах малого класса («маршрутках») останется прежней и составит 22 рубля.

В связи с ростом цен на билет в общественном транспорте будет увеличена и стоимость проезда для учащихся. С 1 февраля 2017 года стоимость проезда для школьников и воспитанников реабилитационных учреждений социальной сферы на городских маршрутах увеличится на 2 рубля и составит 15 рублей при предъявлении ученической справки единого образца с фотографией, утвержденной комитетом по образованию и заверенной гербовой печатью общеобразовательного учреждения.