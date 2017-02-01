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12:24 (мск), источник: Вести - Калининград

Получить паспорт или права с 1 февраля стало проще

С 1 февраля во всех многофункциональных центрах (МФЦ) «Мои документы» можно будет получить российский и заграничные паспорта.

Кроме того, автолюбители смогут там обменять водительские права. Об этом говорится в Постановлениях правительства РФ от 03.08.2016 N 755 и от 18.11.2016 N 1214.

Это касается всей страны.

В каждом городе с населением более ста тысяч человек (у нас в регионе это только Калининград) обязательно должен быть центр, который обязан оформлять паспорта нового образца. Об этом сообщает «Российская Газета».

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