Получить паспорт или права с 1 февраля стало проще
С 1 февраля во всех многофункциональных центрах (МФЦ) «Мои документы» можно будет получить российский и заграничные паспорта.
С 1 февраля во всех многофункциональных центрах (МФЦ) «Мои документы» можно будет получить российский и заграничные паспорта.
Кроме того, автолюбители смогут там обменять водительские права. Об этом говорится в Постановлениях правительства РФ от
Это касается всей страны.
В каждом городе с населением более ста тысяч человек (у нас в регионе это только Калининград) обязательно должен быть центр, который обязан оформлять паспорта нового образца. Об этом сообщает «Российская Газета».