Получить паспорт или права с 1 февраля стало проще

Кроме того, автолюбители смогут там обменять водительские права. Об этом говорится в Постановлениях правительства РФ от 03.08.2016 N 755 и от 18.11.2016 N 1214.

Это касается всей страны.

В каждом городе с населением более ста тысяч человек (у нас в регионе это только Калининград) обязательно должен быть центр, который обязан оформлять паспорта нового образца. Об этом сообщает «Российская Газета».